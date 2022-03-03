Ваш вождь людоед: Алена Винницкая обратилась к россиянам

Ведущая программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Алена Винницкая поделилась видео, на котором обратилась к россиянам с просьбой остановить их президента

Алена Винницкая обратилась к россиянам / Фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

Украинские звезды в отличие от российских коллег не молчат. Потап, Каменских, Дорофеева и другие просят Путина оставить Украину в покое и прекратить войну.

Ведущая канала "Украина" Алена Винницкая записала видео обращение, в котором поблагодарила украинских военных и призвала российских граждан остановить войну.

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Поклоняюсь каждому украинскому солдату, каждому человеку, защищающему Украину. Горжусь украинцами мужчинами и женщинами за героические поступки. Обращаюсь ко всем российским подписчикам, ко всем, кто знает меня в России. Сейчас пора трезво посмотреть на то, что происходит у вас в стране, а не у нас. Если вождь – людоед, то и племя его будут принимать за людоедов, и это все происходит по всему миру. Сейчас вы, как никто, можете остановить эту бойню. Потому что вождь вашего племени по имени Путин боится, прежде всего, вас – русских, боится вашего голоса, вашего пробуждения, ваших действий. Пора просыпаться, верю в украинскую армию, в наших ребят. Слава Украине, – поделилась Винницкая на своей странице в соцсети.

Ранее ведущая программы "Зірковий шлях" рассказала, что до последнего не верила в то, что Россия действительно нападет на Украину.

"Это касается всех. До последней минуты не думала, что это произойдет. Много было войн на планете, всегда где-нибудь, с кем-то другим. Но когда слышишь звук разрывающегося снаряда, понимаешь, что война касается всех. Что может произойти с каждым. Дай нам Боже терпения и самообладания, силы и мужества. Здравомыслия "сильным этого мира". И не дай нам Бог затуманить наш разум ложью", – сказала ведущая.

Раньше Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню Путину. А Екатерина Репяхова послала нах*й россиян, которые ничего не делают.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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