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Андрій Бєдняков в жаху від того, що зробили окупанти з Маріуполем: Мого рідного міста вже нема

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 19:58
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Відомий телеведучий з нетерпінням чекає на деблокаду міста
Андрій Бєдняков показав жахливі кадри з Маріуполя
Андрій Бєдняков показав жахливі кадри з Маріуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

За час війни Росії проти України Андрій Бєдняков втратив не лише батьківський дім, а й маму. Наразі телеведучий переживає непростий період, як і мільйони українців. Проте він намагається триматися.

У Instagram Бєдняков опублікував відео, яке днями зняли місцеві жителі у блокадному Маріуполі. У кадрі можна побачити наслідки "русского міра": зруйновані будинки та вулиці, вщент знищену інфраструктуру.

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Також зірка "Орла та решки" пригадав один зі своїх останніх приїздів у рідне місто. За його словами, з 2014 року Маріуполь та його мешканці кардинально змінились. Люди стали патріотичнішими. Але наразі місто перетворилося на примару та розруху і все через цинічних та вбивчих рашистів.

Від мого рідного міста практично нічого не залишилося. Не було, мабуть, і години, щоб я не думав про Маріуполь. Я дуже часто приїжджав у місто і бачив, як воно змінювалося. Але найбільше мінялися люди. В один із останніх приїздів ми з друзями стояли вночі біля Драмтеатру і говорили про те, як змінилися люди. Яка крута молодь. Скільки патріотів стало в місті. Як змінився настрій людей з 2014-го. Але їх прийшли "рятувати". Кинули свій "рятувальний круг" практично на все місто. Кинули його на Драмтеатр. Кинули на мою школу. Кинули на мій будинок, де я жив. Кинули на Палац культури, де я працював. Кинули на стадіон, куди я приходив із батьками, – поділився ведучий.

Андрій Бєдняков, як і всі українці, продовжує вірити в наших хоробрих захисників, які вже який день поспіль боронять місто від окупантів, тому що Маріуполь – це Україна.

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Незважаючи на все це, там залишилися воїни, які продовжують боротися за наше місто. За нашу землю і за нашу територію. Низький уклін кожному та кожній із вас! Знайте: вся Україна молиться. Про вас знає весь світ! Я, як і мільйони українців, дуже чекаю деблокади. Допомогти виїхати людям та допомогти нашим воїнам, – додав телеведучий.

Нагадаємо після смерті мами Андрій Бєдняков дав дуже цінну пораду фанатам. Окрім того, він показав цинічну реакцію рашистів на втрату найріднішої для нього людини.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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