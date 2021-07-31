Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Концерт LOBODA

Кензов осоромився

Кароль у Ісландії

Обговорюємо кліпи

Лорак у Одесі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Андрій Федінчик після бійки записав відео для фанатів: Була і раніше така ситуація

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
31 липня, 10:24
Копіювати лінк
Нещодавно Мережею поширилося відео, в якому український актор Андрій Федінчик нецензурно висловлюється прямо посеред вулиці Києва і навіть намагався влаштувати бійку
Андрій Федінчік після бійки пояснив свій стан
Андрій Федінчік після бійки пояснив свій стан / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

За бійку, яку спровокував Андрій Федінчик, одразу вибачилася його дружина, акторка Наталка Денисенко. Незабаром попросив вибачення і сам актор, пояснивши те, що сталося нервовим зривом. Тепер Федінчик зізнався, що йому складно контролювати свої емоції, зокрема, гнів. А подібна ситуація вже відбувалася раніше.

Про це актор розповів у своєму Instagram-акаунті.

Це не вперше. Просто тоді обійшлося без бійок і без будь-яких пошкоджень, але стан був такий же. Я не звернув на це увагу, тому що ти живеш, як нормальна людина, спілкуєшся, сім'я, дім, робота, а потім бац – взрив. Прийшов час сказати собі, що я сам не справляюся, – сказав Федінчік.

Андрій Федінчик вже звернувся до спеціаліста і буде займатися питанням серйозно. Актор також зазначив, що його стан не виправдовує його, але пояснив, що відчуває.

Я не вмію контролювати свій гнів. Ви зрозумійте, коли людина кричить, що вона ненавидить весь світ, а ніхто йому нічого поганого не зробив. А мені ніхто нічого поганого не зробив, значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі, – зізнався актор.

Федінчик ще раз попросив вибачення у всіх, хто став свідком цієї ситуації по відео чи наживо тієї ночі. Актор додав, що намагатиметься транслювати добро своїми вчинками та діями.

Бійка Андрія Федінчика в Києві

Як стверджують очевидці, Андрій Федінчик необережно їхав дорогою на електросамокаті. Водії авто почали сигналити йому. Тоді Андрій під'їхав до одного з них і спробував витягти через вікно, за що отримав порцію сльозогінного газу з балончика.

Актор на підвищених тонах, не стримуючи емоцій і матів, лаявся з іншими учасниками події.

Дивіться в ролику історію кохання Наталки Денисенко та Андрія Федінчика:

Раніше після бійки Федінчика його дружина Денисенко заявила, що минуле потрібно залишати в минулому.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Анджеліна Джолі з бджолами для американського Vogue
Всі обговорюють
Єлизавета II розсмішила відповіддю на запитання про старість
Бути в курсі
Цитата дня

Ксенія, безумовно, неординарна, яскрава, незвичайна особистість. Мені вистачає сили волі це визнати. Інакше, я б не працювала і не дружила. Мені з нею один одному як партнери, друзі та товариші категорично не підходимо, тому що критерії дружби у нас різні. Це не говорить про те, що хтось із нас краще, а хтось гірше. Це говорить про те, що ми дві абсолютно різні людини

Тіна Канделакі телеведуча, продюсер
Дізнатися більше про легендарний конфлікт
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти