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Автор песен Матвиенко и Повалий, композитор Игорь Поклад заблокирован в подвале. Гордон просит помочь

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 19:31
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Известный украинский композитор уже несколько дней без еды и воды
Известный украинский композитор Игорь Поклад несколько дней находится в подвале - Гордон
Известный украинский композитор Игорь Поклад несколько дней находится в подвале - Гордон / Фото: Гордон

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что выдающийся украинский композитор Игорь Поклад, который недавно отпраздновал 80-летие, несколько дней находится в подвале в Ворзеле, Киевской области. Вместе с ним находится его супруга Светлана.

По обрывкам информации, которая дошла до нас, они в плохом состоянии, и у них нет еды и воды. Добраться туда сейчас не представляется возможным, – пишет в посте Дмитрий Гордон.

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Дмитрий просит всех, кто может хоть как-то помочь, написать ему на электронную почту.

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Нужно спасти легенду и гордость Украины, – написал Гордон.

Игорь Поклад – украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

Композитор написал более 150 песен и музыку к более чем 10 фильмам. Среди известных произведений артиста: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Отметим, что его композиции исполняли многие звезды. В частности, Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Таисия Повалий, Юрий Богатыков, Назарий Яремчук, Руслана, Ани Лорак, Тина Кароль и другие.

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Ранее певица Оля Полякова рассказала, что оккупанты расстреляли подругу ее дочери.

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Инна Петрова
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