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Беременная Виктория Маремуха раскрыла пол первенца и уже придумала имя

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 12:47
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Виктория Маремуха и ее муж Луи совсем скоро станут родителями
Виктория Маремуха и ее муж Луи совсем скоро станут родителями / Фото: instagram.com/vicky_mare

Блогерша и ведущая Виктория Маремуха в это сложное время поделилась с фанатами известием, которое заставляет улыбаться – девушка впервые станет мамой.

Вскоре Маремуха объявила пол будущего ребенка. В Instagram Виктория рассказала, что у нее с мужем, французским бизнесменом Луи будет... мальчик!

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У нас будет МАЛЬЧИК! ITS A BOY! Мы поначалу думали, что будет девочка. Луи хотел больше всего, ну это и не удивительно, у него есть старшая сестра, поэтому такая модель семьи ему была ближе. А вот я всегда хотела, чтобы был еще старший братик, кроме меньшей сестренки. Поэтому я счастлива, что сначала будет сынишка, а потом доченька (ну я надеюсь), – написала модель.

У Виктории и Луи будет сын
У Виктории и Луи будет сын / Фото: instagram.com/vicky_mare

Будущая мама признается, что они с мужем сразу начали думать, какое имя будет носить их первенец.

Мы сразу привыкли к мнению, что у нас будет СЫН и начали думать имя. Пока варианты: Тео, Лео.. все. Все остальные имена имеют ассоциации с друзьями и знакомыми. Так, например, отпало имя Степан, потому что у Луи был бизнес-партнер Стефан, – объяснила Вика.

Также Маремуха показала их с мужем детские фото, чтобы представить, как будет выглядеть их сын и на кого он больше будет похож – на папу или маму.

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Луи и Вика в детстве
Луи и Вика в детстве / Фото: instagram.com/vicky_mare

Кратко о Виктории и Луи

Пара вместе более трех лет. В 2020 году Луи и Виктория объявили о разрыве. Причиной стала измена, о которой мужчина рассказал сам на следующий день. Однако через год они возобновили отношения. В июне 2021-го пара поженилась, устроив скромную свадьбу в кругу близких.

Недавно Виктория призналась, что они с Луи живут в гостевом браке, также позволяют друг другу иметь сексуальные отношения с другими людьми и открыто обсуждают это.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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