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Вагітна Вікторія Маремуха розкрила стать первістка та вже придумала ім‘я

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 12:47
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Вікторія Маремуха та її чоловік Луї зовсім скоро стануть батьками
Вікторія Маремуха та її чоловік Луї зовсім скоро стануть батьками / Фото: instagram.com/vicky_mare

Блогерка та ведуча Вікторія Маремуха у цей складний час поділилась з фанатами звісткою, яка змушує усміхатись – дівчина вперше стане мамою.

Невдовзі Маремуха оголосила стать майбутньої дитини. У Instagram Вікторія розказала, що у неї з чоловіком, французьким бізнесменом Луї буде...хлопчик!

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У нас буде ХЛОПЧИК! ITS A BOY! Ми спочатку думали, що буде дівчинка. Луї хотів найбільше, ну це й не дивно, в нього є стараша сестра, тому така модель сім‘ї йому була ближчою. А от я завжди хотіла, що б був ще старший братик, окрім меншої сестрички. Тому я щаслива, що спочатку буде синочок, а потім донечка (ну я надіюся), – написала модель.

У Вікторії та Луї буде син
У Вікторії та Луї буде син / Фото: instagram.com/vicky_mare

Майбутня матуся зізнається, що вони з чоловіком одразу почали думати, яке ім'я носитиме їхній первісток.

Ми одразу звиклися із думкою, що у нас буде СИН і почали думати ім‘я. Поки що варіанти: Тео, Лео.. все. Всі інші імена мають асоціації із друзями і знайомими. Так, наприклад, відпало ім‘я Степан, бо в Луї був бізнеспартнер Стефан, – пояснила Віка.

Також Маремуха показала їхні з чоловіком дитячі фото, щоб уявити, як виглядатиме їхній син та на кого він більше буде схожий – на тата чи маму.

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Луї та Віка в дитинстві
Луї та Віка в дитинстві / Фото: instagram.com/vicky_mare

Коротко про Вікторію та Луї

Пара разом понад три роки. У 2020 році Луї та Вікторія оголосили про розрив. Причиною стала зрада, про яку чоловік розповів сам наступного дня. Проте за рік вони відновили стосунки. У червні 2021-го пара одружилася, влаштувавши скромне весілля у колі близьких.

Нещодавно Вікторія зізналася, що вони з Луї живуть у гостьовому шлюбі, також дозволяють одне одному мати сексуальні стосунки з іншими людьми і відкрито це обговорюють одне з одним.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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