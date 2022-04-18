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Виктория Маремуха станет мамой впервые (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 18:01
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Украинский блогер и телеведущая поделилась радостной новостью в Instagram
Виктория Маремуха беременна
Виктория Маремуха беременна / Фото: instagram.com/vicky_mare

В это сложное время находится время и для хороших новостей. Виктория Маремуха сообщила в Instagram, что они с ее мужем французским бизнесменом Луи ждут ребенка.

Сделано в Украине с любовью.Made in Ukraine with love, – написала блогер, добавив несколько фото

/ Фото: instagram.com/vicky_mare

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/ Фото: instagram.com/vicky_mare

Пара вместе более 3-х лет. В 2020 году Луи и Виктория объявили о расставании. Причиной стала измена, о которой Луи рассказал сам на следующий день. Однако спустя год они возобновили отношения. В июне 2021-го пара поженилась, устроив скромную свадьбу в кругу близких.

Недавно Виктория призналась, что они с Луи живут в гостевом браке, также разрешают друг другу иметь сексуальные отношения с другими людьми и открыто это друг с другом обсуждают.

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Напомним, в марте этого года Маша Собко стала мамой во второй. У певицы и ее супруга родился сын.

Ранее хореограф и участница проекта Танцы со звездами Яна Заец стала мамой во второй раз и рассказала о сложных родах под обстрелами

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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