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Софія Стужук потрапила у скандал: назвала себе росіянкою на відпочинку в Дубаї

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 10:47
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Блогерша-мільйонник на відпочинку в Дубаї назвала себе росіянкою. Інцидент трапився 16 лютого, коли вся Україна відзначала нове свято – День єднання
Софія Стужук назвала себе росіянкою
Софія Стужук назвала себе росіянкою / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Нещодавно Софія Стужук зізналася, що довго ненавиділа себе через зовнішність Але тепер блогерка нарвалася на хейт з боку шанувальників

Зараз Стужук разом із друзями та своїми дітьми відпочиває у Дубаї, звідки постійно ділиться Inststories та фото зі своїми фолловерами. На одному з відео Стужук разом із подругою вирушила на шопінг.

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Обережно, росіяни у Дубаї, – підписала відео із торгового центру українська блогерша.

Такий підпис викликав велике здивування та обурення серед аудиторії Стужук. Негатива додав і той факт, що таку заяву блогерка зробила на День єдності, який тепер відзначається в Україні 16 лютого.

Мабуть, щоб уникнути хвилі цього негативу Софія вирішила швиденько видалити скандальну історію зі свого Instagram. Але, як відомо, інтернет пам'ятає все, тому віддалене Стужук відео швидко розлетілося по Мережі.

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Після інциденту Софія не коментувала те, що сталося. Блогерша продовжує весело відпочивати в ОАЕ та ділитися з шанувальниками іншим контентом.

Раніше Софія Стужук розповіла, чому не хоче показувати шанувальникам свого нового коханого та приховує деталі їхнього роману.

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Марія Коробова
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