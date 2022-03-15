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Буде жити Україна! Олег Винник исполнил новую версию государственного гимна

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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15 марта, 13:35
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Певец записал актуальные строчки со старой и всем известной музыкой
Олег Винник записал победную песню Украины
Олег Винник записал победную песню Украины / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Буде жити Україна і не вмре ніколи! Хто до нас прийшов з війною – буде гнити в полі", – поет Олег Винник, который ранее призывал жителей россии выходить на митинги против войны.

Свою кавер-версию на музыку Михаила Вербицкого он опубликовал накануне в Сети.

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Вы просили у меня победную песню. Я тоже этого хотел. Господь Бог слышит наши сердца, нашу народную боль! Мой героичный народ! Прими от меня слова поддержки через кавер-версию на победную музыку гимна Украины, композитор Н. Н. Вербицкий. В каждое сердце, обливающееся кровью за Украину, за победу нашего народа, пусть попадет эта моя песенная молитва, – написал Олег Винник.

Патриотичную и воодушевляющую композицию с восторгом приняла аудитория. Версию Винника называют "новым гимном непобедимой Украины".

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  • "Супер! Люблю Украину и защитников Украины и Олега Винника! Это настоящий гимн Украины!"
  • "Наконец-то у нас настоящий гимн от настоящего патриота! Будет жить наша Украина! Храни всех нас, Господь! Спасибо большое Олегу Виннику!"
  • "Олег, благодарю за песню! Это новый гимн нашей непобедимой, свободной Украины! Браво тебе за душевное исполнение, просто до мурашек, до слёз и ещё за патриотизм, и за твою поддержку, и гражданскую позицию!"

Скриншот: YouTube

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Ранее NK выпустила патриотичную, антивоенную песню "Я — УКРАЇНА". Также на днях Сергей Бабкин представил новую версию хита "Я солдат", которую посвятил Украине.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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