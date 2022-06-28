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Будет хит! Kalush Orchestra готовят дуэт со своим конкурентом по "Евровидению"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 июня, 16:29
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Победители песенного конкурса спешат обрадовать своих фанатов. Украинские музыканты планируют коллаборацию с британской звездой
Kalush Orchestra готовят дуэт с Сэмом Райдером
Kalush Orchestra готовят дуэт с Сэмом Райдером / Фото: Getty Images

Решение EBU о переносе песенного конкурса из Украины в Великобританию очень огорчило украинских еврофанов. Не понравился такой вердикт и фронтмену группы Kalush Orchestra Олегу Псюку.

Несмотря на разногласия с вещательным союзом, отношения между участниками "Евровидения" остались дружескими. Kalush Orchestra сообщили в интервью Metro о сотрудничестве с британским коллегой Сэмом Райдером.

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Пока коллектив не спешит раскрывать детали, но уверяет, что трек точно понравится всем слушателям.

Мы очень хотим, чтобы все его послушали. Пока это секрет, но не забудьте подписаться на наш официальный Instagram, потому что там будут выходить все обновления, – сказал в интервью Олег Псюк.

Предстоящее сотрудничество подтвердил и Райдер во время участия в Capital Breakfast Show.

Мы уже давно общаемся, делимся демо-записями и тому подобным. Так что следите за этим. Я бы хотел сделать с ними что-нибудь, например, гитарно-тяжелый Beastie Boys, думаю, это было бы здорово, – поделился певец.

Напомним, что британский музыкант Сэм Райдер был главным конкурентом украинского коллектива на "Евровидении-2022". По результатам турнирной таблицы, музыкант из Великобритании занял второе место в песенном конкурсе.

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Ранее флаг Украины, подписанный лидером Kalush Orchestra, купили за 18,4 тыс. гривен.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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