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Буде хіт! Kalush Orchestra готують дует зі своїм конкурентом з "Євробачення"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 червня, 16:29
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Переможці пісенного конкурсу поспішають потішити своїх фанатів. Українські музиканти планують колаборацію із британською зіркою
Kalush Orchestra готують дует із Семом Райдером
Kalush Orchestra готують дует із Семом Райдером / Фото: Getty Images

Рішення EBU про перенесення пісенного конкурсу з України до Великобританії дуже засмутило українських єврофанів. Не сподобався такий вердикт і фронтмену гурту Kalush Orchestra Олегу Псюку.

Незважаючи на розбіжності з союзом мовлення, відносини між учасниками "Євробачення" залишилися дружніми. Kalush Orchestra повідомили в інтерв'ю Metro про співпрацю із британським колегою Семом Райдером.

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Поки що колектив не поспішає розкривати деталі, але запевняє, що трек точно сподобається всім слухачам.

Ми дуже хочемо, щоб усі його послухали. Поки що це секрет, але не забудьте передплатити наш офіційний Instagram, бо там виходитимуть всі оновлення, – сказав в інтерв'ю Олег Псюк.

Майбутнє співробітництво підтвердив і Райдер під час участі у Capital Breakfast Show.

Ми вже давно спілкуємось, ділимося демо-записами і тому подібним. Тож слідкуйте за цим. Я хотів би зробити з ними щось, наприклад, гітарно-важкий Beastie Boys, думаю, це було б чудово, – поділився співак.

Нагадаємо, що британський музикант Сем Райдер був головним конкурентом українського колективу на "Євробаченні-2022". За результатами турнірної таблиці, музикант із Великобританії посів друге місце у пісенному конкурсі.

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Раніше прапор України, підписаний лідером Kalush Orchestra, купили за 18,4 тис. гривень.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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