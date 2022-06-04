Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вышла замуж

О романе Юлии Мендель и Павла Кухты стало известно зимой 2022 года. Долгое время пара скрывала свои отношения от посторонних глаз.
Но сейчас Юлия и Павел больше не держат в секрете свою личную жизнь и официально заявили о том, что поженились. Счастливые влюбленные поделились фото после бракосочетания в Instagram и похвастались свидетельством о браке.
Кто-то сказал, что четвертое число – к счастью. Праздновать будем после наступления мира. Но любовь важна ежеминутно, – написала на своей странице Юлия.
Церемония в условиях войны прошла скромно – пара просто обменялась кольцами в ЗАГСе, без гостей и свадебных нарядов. Зато кольца пара выбрала с изюминкой – украшение выполнено в необычном дизайне и не в привычном желтом золоте.
Как ранее рассказал инсайдер сайту "Сегодня", бывшая пресс-секретарь и политик познакомились еще в 2017 году, когда пересекались на общих мероприятиях. Тогда Юлия работала во "Всемирном банке" и New York Times, а Павел Кухта занимал пост советника премьера в стратегической группе советников по поддержке реформ. Роман между коллегами начался прошлым летом.
Напомним, что сейчас возлюбленный Юлии Мендель защищает Украину на передовой.
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