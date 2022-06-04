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Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вышла замуж

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 июня, 16:55
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Юлия Мендель и ее избранник, политик Павел Кухта, поделились радостной новостью со своей аудиторией – теперь они официально муж и жена
Юлия Мендель и Павел Кухта поженились
Юлия Мендель и Павел Кухта поженились / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

О романе Юлии Мендель и Павла Кухты стало известно зимой 2022 года. Долгое время пара скрывала свои отношения от посторонних глаз.

Но сейчас Юлия и Павел больше не держат в секрете свою личную жизнь и официально заявили о том, что поженились. Счастливые влюбленные поделились фото после бракосочетания в Instagram и похвастались свидетельством о браке.

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Кто-то сказал, что четвертое число – к счастью. Праздновать будем после наступления мира. Но любовь важна ежеминутно, – написала на своей странице Юлия.

Церемония в условиях войны прошла скромно – пара просто обменялась кольцами в ЗАГСе, без гостей и свадебных нарядов. Зато кольца пара выбрала с изюминкой – украшение выполнено в необычном дизайне и не в привычном желтом золоте.

Скриншот – instagram.com/iuliia_mendel

Как ранее рассказал инсайдер сайту "Сегодня", бывшая пресс-секретарь и политик познакомились еще в 2017 году, когда пересекались на общих мероприятиях. Тогда Юлия работала во "Всемирном банке" и New York Times, а Павел Кухта занимал пост советника премьера в стратегической группе советников по поддержке реформ. Роман между коллегами начался прошлым летом.

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Напомним, что сейчас возлюбленный Юлии Мендель защищает Украину на передовой.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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