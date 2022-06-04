Колишня прес-секретар Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж

Юлія Мендель та її обранець, політик Павло Кухта, поділилися радісною новиною зі своєю аудиторією – тепер вони офіційно чоловік та дружина

Юлія Мендель та Павло Кухта одружилися / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Про романі Юлії Мендель та Павла Кухти стало відомо взимку 2022 року. Довгий час пара приховувала свої стосунки від сторонніх очей.

Але зараз Юлія та Павло більше не тримають у секреті своє особисте життя та офіційно заявили про те, що одружилися. Щасливі закохані поділилися фото після одруження Instagram і похвалилися свідченням шлюбу.

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Хтось сказав, що четверте число – на щастя. Святкуватимемо після настання світу. Але кохання важливе щохвилини, – написала на своїй сторінці Юлія.

Церемонія в умовах війни пройшла скромно – пара просто обмінялася кільцями у РАГСі, без гостей та весільних нарядів. Зате кільця пара вибрала із родзинкою – прикраса виконана у незвичайному дизайні та не у звичному жовтому золоті.

Скріншот – instagram.com/iuliia_mendel

Як раніше розповів інсайдер сайту "Сегодня" , колишня прес-секретар та політик познайомилися ще у 2017 році, коли перетиналися на спільних заходах. Тоді Юлія працювала у "Світовому банку" та New York Times, а Павло Кухта обіймав посаду радника прем'єра у стратегічній групі радників із підтримки реформ. Роман між колегами розпочався минулого літа.

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Нагадаємо, що зараз коханий Юлії Мендель захищає Україну на передовій.