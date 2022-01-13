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Чем занимается старшая дочь Лилии Ребрик: пошла по стопам родителей

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 января, 18:20
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В браке с Андреем Диким у Лилии Ребрик родились две дочери – Диана и Полина. Пока малышка Поля только изучает мир вокруг, Диана уже активно идет по стопам родителей

Отношения телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого для многих поклонников остаются примером крепкой семьи. Накануне ведущая "Ранок з Україною" призналась, что на 10 годовщину свадьбы они с мужем подарили друг другу дом.

Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей. Младшей дочке звездной пары Полине пока всего 3 года, а вот старшей Диане – будет 10 лет.

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Диана решила унаследовать талант сразу от обоих родителей, девочка занимается и танцами, и актерством.

В своем интервью "Теленеделе" Лилия Ребрик рассказала, что Диана уже снимается в кино и актриса тоже очень хочет однажды поработать с дочерью на съемочной площадке.

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Она довольно активно снимается и делает это неплохо. Из последнего -- снялась в одной из серий "Дитячого охоронця" для телеканала "Украина". Кстати, я тоже задействована в этой картине, но в другой серии, так что вместе поработать нам снова не довелось, – говорит Лилия.

Звездная мама старается оценивать работу дочери с точки зрения профессионала, а не мамы. Она дается девочке советы и, как наставник, пытается объяснить все тонкости актерской работы.

Ребрик уверена, что старания дочери дают результаты и у Дианы может сложиться прекрасная карьера в кино, хотя родители стараются не зацикливаться только на этом.

Так что актерская жилка в ней есть, но я это не педалирую. И вообще считаю, что детям нельзя рассказывать, какие они классные артисты. У меня позиция такая: снялась – прекрасно, ты большая молодчинка, давайте все вместе посмотрим кино. Форсировать события не хочу, – делится телеведущая.

Еще одну большую часть жизни юной Дианы занимают танцы. Здесь уже менторством занимается папа-танцор. Родители стараются не гнаться за наградами, а дают Диане возможность насладиться процессом.

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Но уже сейчас Диана имеет достаточно высокие показатели в танцевальной сфере и часто принимает участие в серьезных соревнованиях.

Вот сейчас Диана выступает уже в такой категории, где не дают медальки всем участникам подряд – они борются за выход в полуфинал, в финал, за первое место. Тут уже надо показать результат! И она осознает, что результат зависит от ее усердия, – рассказала Лилия Ребрик.

Ранее мы писали о том, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий второй раз сыграли свою свадьбу в 10-ю годовщину.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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