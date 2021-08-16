Что известно о концертах Ани Лорак в Одессе: стоимость билетов, программа и реакция Сети

Сегодня и завтра Ани Лорак впервые за долгое время выступит в Украине. Она анонсировала одесские концерты еще в июле, но не все восприняли эту новость с радостью

Ани Лорак выступит в Одессе 16 и 17 августа / Фото: instagram.com/anilorak

Говоря о концертах в Украине Ани Лорак обещала поклонникам исполнить песни на украинском и рассказывала, как соскучилась по своим украинским фанатам.

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Несмотря на то, что артистка периодически прилетает из России в Украину, уже семь лет она официально не выступала в нашей стране.

Сколько стоит билет на концерт Ани Лорак в Одессе

Еще в прошлом месяце билеты на шоу Лорак в Украине были почти распроданы, несмотря на высокие цены. Но желающие увидеть Каролину еще могут попасть в Итаку, заплатив от 1200 грн. Вообще доступных ценников аж 10: от 1200 грн до 7750 грн.

Сколько стоит билет на концерт Ани Лорак в ITAKA / Скриншот: concert.ua

Концерт Лорак будут усиленно охранять

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Об этом ранее заявили организаторы мероприятия. Они боятся, что активисты могут помешать проведению концерта.

Да, мы будем привлекать МВД и обеспечивать безопасность тех, кто придет послушать любимую артистку, – сказал организатор концерта Лорак Артем Вознюк.

Реакция Сети на концерты Лорак

Последний раз Каролина выступала в Украине в 2014 году. После она переехала в Россию, где живет вместе со своей дочкой.

Ани Лорак находится в дружеских отношениях с Филиппом Киркоровым, которому запретили въезд в Украину на три года. Несмотря на осуждение со стороны украинцев, Ани продолжает выступать в России, но нередко приезжает в Киев.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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