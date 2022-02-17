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Що загрожує члену команди Alina Pash, який підробив довідку про в'їзд співачки до Криму

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Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 16:04
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Як з'ясувалось представник співачки подав фейкову довідку для участі у "Євробаченні-2022". Юрист нам пояснив, що за підробку документів може світити
Юрист Ольга Коваль розповіла, чим може обернутися підробка документів для члена команди Аліни Паш.
Юрист Ольга Коваль розповіла, чим може обернутися підробка документів для члена команди Аліни Паш. / Фото: Instagram, пресслужба

Днями переможниця Нацвідбору Alina Pash нарешті пояснила ситуацію про довідку щодо перетину кордону з Кримом у 2015 році. Як з'ясувалось член команди артистки "намагався знайти цю інформацію якнайшвидше" і внаслідок надав організаторам фейкову довідку, не дочекавшись офіційної відповіді від Прикордонної служби.

У екслюзивному коментарі "Сьогодні" юрист Ольга Коваль пояснила, чим така ситуація може обренутись для члена команди Аліни Паш, який діяв по її довіреності.

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Усі ці обставини повинні встановлюватись слідством, бо підробка офіційного документу – це вже кримінальна відповідальність. Це ч.1 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України – "Підробка і використання підробленого документу", – пояснила нам експерт.

Alina Pash звернулася до українців
Alina Pash звернулася до українців / Фото: instagram.com/alinapash

За словами Юлії, Аліну Паш мали дискваліфікувати з конкурсу.

Якщо слідство буде зацікавлене довести справу до кінця і притягнути винних до відповідальності то буде така кваліфікація. Аліну Паш дійсно мали дискваліфікувати і другого артиста після неї у списку призначити переможцем, – додала юрист.

Ольга зазначила, так як Паш не використовувала цю фальшиву довідку, то їй нічого не загрожує.

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Це в її інтересах підробили та використали довідку. Потрібно дивитись по Регламенту "Євробачення", хто саме надає ці довідки і хто уповноважений на подачу різних документів та виявляти порушників.

Зазначимо, що члену команди, який подав підроблений документ, може загрожувати до 2 років обмеження волі. А за попередньою змовою групою осіб — до 5 років позбавлення волі, згідно з законом.

До речі, після цього скадналу Аліна Паш отримала офіційну відповідь від Держприкордонслужби. Як пояснили співачці, такі документи видаються протягом п'яти років з моменту поїздки.

Згодом вона оголосила, що відмовляється представляти Україну на "Євробаченні-2022".

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Сьогодні оргкомітет Нацвідбору вирішив запропонувати Kalush Orchestra поїхати на конкурс, проте музиканти ще не відповіли.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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