Що загрожує члену команди Alina Pash, який підробив довідку про в'їзд співачки до Криму

Як з'ясувалось представник співачки подав фейкову довідку для участі у "Євробаченні-2022". Юрист нам пояснив, що за підробку документів може світити

Юрист Ольга Коваль розповіла, чим може обернутися підробка документів для члена команди Аліни Паш. / Фото: Instagram, пресслужба

Днями переможниця Нацвідбору Alina Pash нарешті пояснила ситуацію про довідку щодо перетину кордону з Кримом у 2015 році. Як з'ясувалось член команди артистки "намагався знайти цю інформацію якнайшвидше" і внаслідок надав організаторам фейкову довідку, не дочекавшись офіційної відповіді від Прикордонної служби.

У екслюзивному коментарі "Сьогодні" юрист Ольга Коваль пояснила, чим така ситуація може обренутись для члена команди Аліни Паш, який діяв по її довіреності.

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Усі ці обставини повинні встановлюватись слідством, бо підробка офіційного документу – це вже кримінальна відповідальність. Це ч.1 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України – "Підробка і використання підробленого документу", – пояснила нам експерт.

Alina Pash звернулася до українців / Фото: instagram.com/alinapash

За словами Юлії, Аліну Паш мали дискваліфікувати з конкурсу.

Якщо слідство буде зацікавлене довести справу до кінця і притягнути винних до відповідальності то буде така кваліфікація. Аліну Паш дійсно мали дискваліфікувати і другого артиста після неї у списку призначити переможцем, – додала юрист.

Ольга зазначила, так як Паш не використовувала цю фальшиву довідку, то їй нічого не загрожує.

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Це в її інтересах підробили та використали довідку. Потрібно дивитись по Регламенту "Євробачення", хто саме надає ці довідки і хто уповноважений на подачу різних документів та виявляти порушників.

Зазначимо, що члену команди, який подав підроблений документ, може загрожувати до 2 років обмеження волі. А за попередньою змовою групою осіб — до 5 років позбавлення волі, згідно з законом.

До речі, після цього скадналу Аліна Паш отримала офіційну відповідь від Держприкордонслужби. Як пояснили співачці, такі документи видаються протягом п'яти років з моменту поїздки.

Згодом вона оголосила, що відмовляється представляти Україну на "Євробаченні-2022".

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Сьогодні оргкомітет Нацвідбору вирішив запропонувати Kalush Orchestra поїхати на конкурс, проте музиканти ще не відповіли.