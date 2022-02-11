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Данилко отказался от судейства на Нацотборе на Евровидение

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 февраля, 08:48
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Место певца занял режиссер и член правления Общественного вещателя
У Данилко есть другие планы во время проведения финала Нацотбора/Фото: коллаж: "Сегодня"
У Данилко есть другие планы во время проведения финала Нацотбора/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинский певец и актер Андрей Данилко, обычно входивший в состав жюри в Национальный отбор на Евровидение, в этом году отказался от судейства

Причину отказа в эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" сообщил режиссер и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

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Почему не будет Данилко?

Лодыгин отметил, что Андрей Данилко сам отказался быть членом жюри, потому что имеет другие планы на 12 февраля, когда и состоится финал Национального отбора на Евровидение 2022 года.

Стоит отметить, что Ярослав Лодыгин – новый судья на конкурсе отбора. Он подчеркнул, что ничье место не занимал. Все до последнего надеялись видеть среди членов жюри Андрея Данилко.

"Я понял, что в нашей стране позиция судьи национального отбора примерно такого же общественного веса, как кресло президента или премьер-министра. Да, в определенный период это очень ответственная миссия", — сказал Лодыгин.

Кто в составе жюри в этом году?

В этом году в Национальном отборе на Евровидение 2022 в составе жюри:

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  • украинская исполнительница Тина Кароль;
  • режиссер и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин;
  • певица и победительница Евровидения-2016 Джамала.

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