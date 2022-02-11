Данилко відмовився від суддівства на Нацвідборі на Євробачення

Місце співака зайняв режисер та член правління Суспільного мовника

Данилко має інші плани під час проведення фіналу Нацвідбору/Фото: колаж: "Сьогодні"

Український співак та актор Андрій Данилко, який зазвичай входив до складу журі в Національному відборі на Євробачення, цього року відмовився від суддівства.

Причину відмови в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" повідомив режисер та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

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Чому не буде Данилка?

Лодигін зазначив, що Андрій Данилко сам відмовився бути членом журі, бо має інші плани на 12 лютого, коли й відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022.

Варто зазначити, що Ярослав Лодигін — новий суддя на конкурсі відбору. Він наголосив, що нічиє місце не займав. Всі до останнього сподівались бачити серед членів журі Андрія Данилка.

"Я зрозумів, що в нашій країні позиція судді національного відбору приблизно такої ж суспільної ваги, як крісло президента чи прем'єр-міністра. Так, у певний період це дуже відповідальна місія", — сказав Лодигін.

Хто у складі журі цьогоріч?

Цього року в Національному відборі на Євробачення 2022 у складі журі:

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українська виконавиця Тіна Кароль;

режисер та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін;

співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала.

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