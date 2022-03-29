Данилко рассказал, как его хотели использовать в российской пропаганде незадолго до войны

После "Евровидения-2007" Андрея Данилко не появлялся на российском ТВ и не принимал участия в сборных концертах

Андрей Данилко рассказал, как в России хотели сделать с ним интервью / Фото: скриншот

Андрей Данилко стал врагом России еще в 2007 году, когда в песни Dancing Lasha Tumbai россияне слышала "Раша, гудбай". Хоть музыкант и доказывал, что этих строк не было, но россиянам, привыкшим доверять ТВ, трудно что-то доказать.

После этого артист пропал с радаров российского ТВ. Но как признался Андрей Данилко в разговоре с Ириной Шихман, незадолго до начала войны, ему начали звонить редакторы популярных российских передач и предлагали сделать интервью.

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Скриншот: YouTube

Пообщаться с Данилко хотел Андрей Малахов в эфире своего шоу, звонили с Первого канала.

Мне кажется, им дана была какая-то команда, давайте подтянем, чтобы потом использовать в своих пропагандистских целях: "Смотрите, любимица уехала в Россию-матушку". Когда начались все события, я понял, что меня просто обрабатывали, чтобы просто использовать в этой войне

Напомним, после нападения России Андрей Данилко заявил, что теперь в песни Dancing Lasha Tumbai он будет петь "раша, гудбай"