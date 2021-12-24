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Дикість у вік толерантності: травести-діва Монро про образ українки-злодіїв в "Емілі в Парижі"

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
24 грудня, 14:37
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Набирає обертів скандал через серіал платформи Netflix "Емілі в Парижі". У четвертій серії там з'являється українка – Петра з Києва, яку показали не у кращому світі. Однією з перших на це звернула увагу травесті-діва Монро
Травесті-діва Монро прокоментувала скандал із Netflix
Травесті-діва Монро прокоментувала скандал із Netflix / Фото: instagram.com/monritta, скріншот

Netflix завжди позиціонує себе як платформу, що пропагує толерантність і терпимість – ні расизму, сексизму, принижень. Але щось пішло не так, і у серіалі "Емілі в Парижі" раптом з'явилася Петра з Києва, яка веде себе безрозсудно, краде речі та боїться депортації.

Дикість у вік толерантності та відкритих кордонів – демонструвати емігрантів будь-якої національності, з будь-якої країни світу – злодюжкою! Якась хвороблива х**ня, наче режисера чи сценариста колись образила саме українка. Така собі особиста помста. У мене не спадає на думку інша версія, – каже Монро.

Netflix представив українців злодіями
Netflix представив українців злодіями / Фото: скріншот

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Водночас, Монро наголошує, що українці й самі не завжди підтримують співвітчизників за кордоном.

Ну, наші українці емігранти про свої відгукуються не завжди доброзичливо. Мовляв, допомоги від своїх не чекай. А іноземці усі захоплюються нашою працездатністю! Послухайте, завдяки українським жінкам італійські дідки доживають до ста років у турботі та догляді. А робітники піднімають економіку Польщі та інших країн. Тож мені навіть прикро, що українок виставили дрібними злочинницями! – обурюється Монро.

У чому сандал?

У четвертій серії популярного серіалу від Netflix "Емілі в Парижі" з'явився новий персонаж – киянка Петра, яка познайомилася із головною героїнею на курсах французької мови.

За сюжетом, дівчата починають спілкуватися і Петра шокує Емілі своєю "дикою" поведінкою. Творці проєкту зобразили українку як вульгарно одягнену блондинку з клептоманією. В одному епізоді дівчата пішли разом на шопінг, де Петра запропонувала Емілі вкрасти речі з крамниці! Такий стереотипний образ українки викликав хвилю обурення у Мережі та навіть у Мінкульті.

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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вже звернувся до Netflix стосовно цієї ситуації.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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