До мурашек! "БЕЗ Обмежень" показали боль всех украинцев в клипе "24/02"

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" показала ужасающие кадры войны в Украине в клипе на новую песню с символичным названием "24/02"

БЕЗ Обмежень презентовали клип "24/02" / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Группа "БЕЗ Обмежень" сегодня поддерживает украинцев своим творчеством. После концерта в разрушенном Ирпене музыканты записали пронзительный трек с кричащим названием "24/02".

В клипе исполнители показали кадры разрушенных российскими оккупантами украинских городов, а главной идеей работы стало желание каждого украинца сейчас – повернуть время вспять, чтобы утро 24 февраля началось без взрывов и сирен.

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Клип о том, как наша жизнь изменилась за секунды. Мы знаем, как было до 24 февраля. У каждого из нас кипела своя жизнь: с мечтами и планами на будущее. И уже знаем, какая она – "после"… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и точно знаем, что после нашей Победы будет крепкое, свободное и Независимое Государство – поделился лидер группы "БЕЗ Обмежень" Сергей Танчинец.

Кадры из Ирпеня, Бучи, Мариуполя и других разрушенных и разбитых городов Украины, показанные в обратном порядке, дали надежду на то, что совсем скоро Украина получит долгожданную победу и восстановит их из пепла. Режиссером клипа и автором идеи стал Артем Григорян, который уже ранее сотрудничал с коллективом "БЕЗ Обмежень".

Ранее мы писали, что Виктор Бронюк примерил образ казака Мамая с автоматом и гранатами в новом клипе.