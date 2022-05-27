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До мурашок! "БЕЗ Обмежень" показали біль усіх українців у кліпі "24/02"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 травня, 11:13
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Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" показав жахливі кадри війни в Україні в кліпі на нову пісню з символічною назвою "24/02"
БЕЗ обмежень презентували кліп "24/02"
БЕЗ обмежень презентували кліп "24/02" / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Гурт "БЕЗ Обмежень" сьогодні підтримує українців своєю творчістю. Після концерту у зруйнованому Ірпені музиканти записали пронизливий трек із назвою "24/02".

У кліпі виконавці показали кадри зруйнованих російськими окупантами українських міст, а головною ідеєю роботи стало бажання кожного українця зараз – повернути час тому, щоб ранок 24 лютого розпочався без вибухів та сирен.

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Кліп про те, як наше життя змінилося за секунди. Ми знаємо як було до 24 лютого. У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно – "після"… Життя змінилося назавжди. Але, незважаючи ні на що, ми віримо у ЗСУ та точно знаємо, що після нашої Перемоги буде міцна, вільна та Незалежна Держава – поділився лідер гурту "БЕЗ Обмежень" Сергій Танчинець.

Кадри з Ірпеня, Бучі, Маріуполя та інших зруйнованих та розбитих міст України, показані у зворотному порядку, дали надію на те, що незабаром Україна отримає довгоочікувану перемогу та відновить їх з попелу. Режисером кліпу та автором ідеї став Артем Григорян, який уже раніше співпрацював із колективом "БЕЗ Обмежень".

Раніше ми писали, що Віктор Бронюк приміряв образ козака Мамая з автоматом та гранатами у новому кліпі.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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