Дорофеева показала трогательное фото, а Бекхэм – общее алко-хобби: как звезды поздравляют с Днем отца

19 июня в мире отмечают светлый праздник – День отца. Селебретис уже присоединились к поздравлениям и поделились трогательными семейными фото с самыми родными мужчинами

Звезды со всего мира поздравляют отцов и мужей с их праздником / Фото: Коллаж: Сегодня

Месяц назад мы поздравляли прекрасных мам с их днем, теперь же пришел праздник храбрых пап. В этот день каждый поздравляет самого родного мужчину, а также благодарит за любовь, защиту и заботу.

Наши и иностранные звезды тоже не забыли об этом празднике. Сайт "Сегодня" предлагает посмотреть поздравления с Днем отца, которые шлют знаменитости.

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Ира Монатик

Жена артиста по случаю Дня отца опубликовала милые фото с мужем и сыновьями Платоном и Даниилом. Сейчас семья находится в разлуке, ведь Монатик гастролирует по Европе, участвуя в благотворительных мероприятиях.

С Днем отца, моя любовь Монатик. Мы любим тебя и очень скучаем по тебе, – подписала снимки жена артиста.

Надя Дорофеева

Звезда посвятила трогательный пост умершему отчиму. Отметим, что мама Нади во второй раз вышла замуж, когда будущей певице исполнилось три года. После развода родителей у Дорофеевой были хорошие отношение и с отчимом, и с родным папой.

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Сегодня день отца. У меня было два папы – и я этим всегда очень гордилась! Обоих пап люблю и обоим благодарна, но этот пост о папе Леше, которого уже нет рядом со мной. Не будучи моим родным отцом, он часами ждал меня под музыкальной школой, возил меня на вокальные конкурсы, записывал концерты разных артистов, чтобы я могла потом пересматривать их и учиться петь и выступать, он научил меня позировать, потому что любил фотографировать меня, он показал мне огромное количество классных украинских песен – и одной из наших с ним любимых была "Росте черешня в мами на городі" Анатолия Горчинского. Папа, я все помню и ценю, – вспомнила звезда.

Камалия

Звезда опубликовала теплое фото с мужем и дочерьми. Она поблагодарила любимого за то, что делает ее с девочками счастливыми.

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Сегодня День отца. Любимый, я благодарна Богу, что подарил мне тебя, ты самый лучший папа для наших девочек! Спасибо, что делаешь нас счастливыми! Поздравляю с Днем отца всех украинских мужчин-защитников, которые, я верю, обязательно вернутся домой и обнимут своих дочерей и сынишек!

Виктория и Дэвид Бекхэмы

Дизайнер оригинально поздравила своего папу с праздником, опубликовав с ним фото, где они вместе позируют с алкоголем.

С Днем отца моего любимого партнера по алкоголю, – шутя написала Виктория.

Также экс-участница Spice Girls не забыла о своем муже, у которого с ней четыре ребенка! Виктория опубликовала серию фото отца с наследниками и призналась в любви Дэвиду.

Футболист, в свою очередь, поздравил с праздником своего папу Теда и тестя, опубликовав с ними кадры.

С Днем отца двух удивительных пап. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас и за то, что вы всегда рядом. Мы любим вас обоих.

Никита Добрынин

Телеведущий показал атмосферное видео, в котором он появился с женой Дашей Квитковой и сыном Львом, у которого, кстати, недавно был праздник.

Быть отцом – самая крутая суперсила. Счастлив, что у меня здесь сказочная семья, – подписал ролик ведущий.

Редакция сайта "Сегодня" также присоединяется к поздравлениям с Днем отца:) Желаем нашим родным, храбрым и добрым мужчинам благополучия и уюта, а также победы и мира!

Напомним, 67-летний отец Тины Кароль добровольно ушел воевать на передовую. Как приняла это певица читайте в нашем материале.