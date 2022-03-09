Друг Басты, украинский рэпер Kyivstoner призывает помогать ВСУ и беженцам

Не секрет, что артисты очень близко общаются. Украинский рэпер проявил себя как патриот и открыто призывает помогать Украине в период войны

Kyivstoner использует свой инстаграм для помощи украинцам / Фото: instagram.com/kyivstoner/

Уже 14-й день идет война, которая оголила человеческую сущность. Путин напал на Украину, но сейчас наше общество настолько крепко и консолидировано, что враг не пройдет. Многие публичные люди стали ярыми патриотами. О своей позиции открыто заявил и Kyivstoner, он же Альберт Васильев — украинский видеоблогер, рэпер, бывший участник проекта "Грибы".

Не секрет, что Альберт близко общается с рэпером Бастой. Он участвовал во многих его проектах ("Вопрос ребром", "Музыкалити") и был подписан на Gazgolder как артист лейбла. Также он часто выступал в РФ в предыдущие годы.

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Сейчас Баста, у которого есть украинские корни, молчит о войне в Украине, а значит, своим молчанием соглашается с безумием российских властей. Тем временем Kyivstoner в инстаграм призывает помогать ВСУ и беженцам, которые из-за атак россиян вынуждены спасаться бегством.

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скриншоты из инстаграм Kyivstoner

Кто знает, в каких отношениях сейчас рэперы, но ясно одно: Альберт также делает свой вклад в победу над рашистами.

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