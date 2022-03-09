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Друг Басти, український репер Kyivstoner закликає допомагати ЗСУ та біженцям

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 12:18
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Не секрет, що артисти дуже близько спілкуються. Український репер проявив себе як патріот і відкрито закликає допомагати Україні у період війни
Kyivstoner використовує свій інстаграм для допомоги українцям
Kyivstoner використовує свій інстаграм для допомоги українцям / Фото: instagram.com/kyivstoner/

Вже 14-й день триває війна, яка оголила людську сутність. Путін напав на Україну, але зараз наше суспільство настільки міцне та консолідоване, що ворог не пройде. Багато публічних людей стали затятими патріотами. Про свою позицію відкрито заявив і Kyivstoner, він же Альберт Васильєв – український відеоблогер, репер, колишній учасник проєкту "Гриби".

Не секрет, що Альберт близько спілкується з репером Бастою. Він брав участь у багатьох його проєктах ("Вопрос ребром", "Музикаліті") і був підписаний на Gazgolder як артист лейблу. Також він часто виступав у РФ у попередні роки.

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Зараз Баста, у якого є українське коріння, мовчить про війну в Україні, а отже своїм мовчанням погоджується з безумством російської влади. Тим часом Kyivstoner в інстаграм закликає допомагати ЗСУ та біженцям, які через атаки росіян змушені рятуватися втечею.

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скріншоти з інстаграм Kyivstoner

Хто знає, в яких відносинах зараз репери, але очевидним є те, що Альберт також робить свій внесок у перемогу над рашистами.

Також сьогодні обговорюють новини про те, що Universal Music Group зупиняє роботу в Росії.

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Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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