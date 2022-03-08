Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Басков доигрался

Обращение Михалка

Немного юмора

Билан-рашист

Щедрая Джиджи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Максу Барских – 32: эволюция артиста от частого гостя в России до яростного украинского патриота

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 13:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня популярному артисту Максу Барских исполняется 32 года. Это прекрасный повод вспомнить, как изменились взгляды именинника
Макс Барских сегодня отмечает день рождения
Макс Барских сегодня отмечает день рождения / Фото: instagram.com/max_barskih

Война в Украине стала тем событием, которое сорвало маски, показав истинное нутро каждого человека. Теперь нет равнодушных, нет тех, кто занимает двойственную позицию. Теперь ты или за Украину, или против. Многие украинские артисты уже высказались. И среди них певец Макс Барских, которому 8 марта исполняется 32 года.

Ввиду того, как изменилась линия поведения артиста в последнее время, мы просто не можем оставить это без внимания.

Реклама

Ни для кого не секрет, что Макс Барских – один из тех артистов, которые последние годы активно выступали в России - и на концертах, и на корпоративах, за что, конечно же, получал внушительную порцию критики. Но это не мешало ему быть одним из самых высокооплачиваемых артистов в Украине, да и в РФ в ТОП-листе.

Макс Барских
Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Но война, пришедшая в дом каждого украинца, стала событием, которое показало Макса Барских как настоящего патриота и друга своей родной страны. Он четко дал понять миру, что он все сердцем болеет за Украину и своих соотечественников.

Реклама

Так, на своей странице в инстаграм артист с первого дня публикует видео о войне в Украине. Он называет вещи своими именами: Путин напал на Украину. Макс не пытается юлить, как некоторые другие артисты.

Он также призывал россиян выходить на митинги и повлиять на властей, чтобы те закончили это военное безумие.

Реклама

Макс Барских также откровенно сказал, что ноги его больше не будет в России, ведь теперь это страна-агрессор, уничтожающая его родной народ.

За это его критиковала телеведущая Лера Кудрявцева, певица Слава, а рэпер Тимати и вовсе угрожал Барских. Российский канал RU.TV также внес его в свой "черный список".

Но сейчас Максу Барских это все ни по чем. Недавно он написал патриотическую песню, призванную поддержать боевой настрой украинцев.

Как именинник будет отмечать свой праздник, неизвестно, да и вряд ли стоит рассчитывать на пышный праздник в военное время. Но в день рождения Макса Барских мы также желаем ему крепкого здоровья, процветания и благодарим за открытую позицию и патриотизм.

Все будет Украина!

Также напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять