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Дурнев о молчании Тодоренко: За Регину безумно стыдно

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19 марта, 10:39
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Алексей Дурнев высказался о решении Регины Тодоренко молчать о вторжении россии в Украину
Алексей Дурнев высказался о Регине Тодоренко
Алексей Дурнев высказался о Регине Тодоренко / Фото: скриншот

Регина Тодоренко уже много лет живет и работает в стране-агрессоре. После нападения россии на Украине многие звезды стали высказаться о российской агрессии. Но Тодоренко боится все называть своими именами. Алексей Дурнев в интервью Славе Демину высказался о молчании телеведущей.

Меня интересовало, почему такое гробовое тотальное молчание. Я задавался вопросом, что там происходит? Может быть, их взяли в плен? У кого-то выкрали семью? Загоняют иголки, что-то такое страшное говорят, так угрожают, что прямо поголовно все молчат. Один из комментариев, который поступил оттуда, это, по-моему, касалось Руслана Белого (комик), мол, я не против уехать в другую страну и что-то сказать, но тут мои родители, я не хотел бы создавать проблемы своей семье.

Дурнев отметил, что у Тодоренко родители остались в Одессе.

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Соответственно, ее родителям никто угрожать не может. Тодоренко могла бы поехать в другую страну и оттуда начать говорить. А она вместо это начинает постить Stories, чтобы подписчики хотели послушать: ее мастер-класс по финансам или разбор гардероба. За Регину безумно стыдно, вообще не понимаю, как это так. Тем более что ее родители живут в Одессе

К слову, публикации Тодоренко удивляют. Ранее она советовала не читать никакие новости, а думать о хорошем. А также порекомендовала посмотреть фильм о войне.

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