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Дурнєв про мовчання Тодоренко: За Регіну шалено соромно

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МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 10:39
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Олексій Дурнєв висловився про рішення Регіни Тодоренко мовчати про вторгнення Росії в Україну
Олексій Дурнєв висловився про Регіну Тодоренко
Олексій Дурнєв висловився про Регіну Тодоренко / Фото: скриншот

Регіна Тодоренко вже багато років живе і працює в країні-агресорі. Після нападу росії на Україну багато зірок стало висловитися про російську агресію. Але Тодоренко боїться все називати своїми іменами. Олексій Дурнєв в інтерв'ю Славі Дьоміну висловився про мовчання телеведучої.

Мене цікавило, чому таке гробове тотальне мовчання. Я запитував: що там відбувається? Може, їх узяли в полон? У когось викрали сім'ю? Заганяють голки, щось таке страшне кажуть, так загрожують, що просто поголовно всі мовчать. Один із коментарів, який надійшов звідти, – це, здається, стосувалося Руслана Білого (комік), – мовляв, я не проти виїхати в іншу країну і щось сказати, але тут мої батьки, я не хотів би створювати проблеми своїй родині.

Дурнєв зазначив, що у Тодоренко батьки залишилися в Одесі.

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Відповідно, її батькам ніхто загрожувати не може. Тодоренко могла б поїхати до іншої країни і звідти почати говорити. А вона натомість починає постити Stories, що б підписники хотіли послухати: її майстер-клас з фінансів чи розбір гардеробу. За Регіну дуже соромно, взагалі не розумію, як це так. Тим більше, що її батьки живуть в Одесі.

До слова, публікації Тодоренко дивують. Раніше вона радила не читати жодних новин, а думати про гарне. А потім порекомендувала подивитися фільм про війну.

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