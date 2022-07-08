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Двухлетняя дочь Наталки Карпы попала в больницу в Польше. Что случилось с девочкой?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 июля, 08:18
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Певица с маленькой дочкой сейчас в Европе. Что диагностировали у девочки и как к ней со звездной мамой отнеслись в медицинском заведении – читайте дальше
Дочь Наталки Карпы приболела в Польше
Дочь Наталки Карпы приболела в Польше / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Двухлетняя дочь Наталки Карпы Злата подхватила вирус. Так что певице, как раньше и Илоне Гвоздевой, пришлось обращаться за помощью к иностранным врачам. Отметим, артистка с ребенком сейчас находятся в Польше, куда они были вынуждены выехать из-за полномасштабной войны на Родине.

В Instagram Наталка Карпа сообщила, что Злата подхватила ротавирус. Поэтому пришлось пойти в больницу. Звезда отметила, что впервые побывала в иностранной клинике.

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Впервые побывала как пациентка в иностранной больнице, точнее сказать в польском госпитале, и точнее сказать, я как сопровождающее лицо (мать), потому что в больницу попала Злата. Подхватили ротавирус. Справиться самим не удавалось, поэтому постучались в местную клинику, – написала Карпа.

Дочь певицы уже выписали. Наталка добавила, что польские врачи относились к ним с вниманием.

Протоколы лечения немного отличаются с Украиной, по крайней мере, мне так показалось. Медицина на хорошем уровне, ответственно и очень внимательно к нам отнеслись! Словом, два дня лечения, десяток анализов, четыре капельницы, и мы уже дома у сестры. Можно выдохнуть, потому что когда болеют дети, нет ничего хуже! Здоровье всем и быть в форме. Ведь нам еще страну надо отвоевывать, – написала артистка.

Кстати, под этой историей Наталка Карпа поделилась милым видео, где она со Златой поет свой хит "А калина не верба". Фолловеров умилил такой семейный дуэт:

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Напомним, муж Наталки, ветеран АТО Евгений Терехов сейчас защищает Украину от российских захватчиков.

Наталка Карпа с мужем и дочерью
Наталка Карпа с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

К слову, пара познакомилась во время концерта артистки для ветеранов АТО. Отношения Наталки и Евгения развивались стремительно. Уже через полтора месяца после знакомства военные сделал предложение певице. В 2019 году у них родилась дочь.

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Отметим, в прошлом году Наталка Карпа признавалась , что они с мужем пережили нелегкий этап в отношениях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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