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Дворічна донька Наталки Карпи потрапила у лікарню у Польщі. Що трапилося з дівчинкою?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 липня, 08:18
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Донька Наталки Карпи прихворіла у Польщі
Донька Наталки Карпи прихворіла у Польщі / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Дворічна донька Наталки Карпи Злата підхопила вірус. Тож співачці, як раніше і Ілоні Гвоздьовій, довелось звертатись за допомогою до іноземних лікарів. Зазначимо, наразі артистка з дитиною перебувають у Польщі, куди вони були змушені виїхати через повномасштабну війну на Батьківщині.

В Instagram Наталка Карпа повідомила, що Злата підхопила ротавірус. Тож довелось піти до лікарні. Зірка зазначила, що вперше побувала в іноземній клініці.

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Вперше побувала як пацієнтка у іноземній лікарні, точніше сказати у польському шпиталю, і точніше сказати, я як супроводжуюча особа (мати) бо в лікарню потрапила Злата. Підхопили ротавірус. Справитись самим не вдавалось, тому постукались у місцеву клініку, – написала Карпа.

Наразі доньку співачки вже виписали. Наталка додала, що польські лікарі ставились до них з увагою.

Протоколи лікування трохи різняться з Україною, принаймі мені так здалось. Медицина на хорошому рівні, відповідально і дуже уважно до нас віднеслись! Словом, два дні лікування, десяток аналізів, чотири крапельниці, і ми вже вдома, у сестри. Можна видихнути, бо коли хворіють діти, нема нічого гіршого! Здоров‘я всім і бути у формі. Адже нам ще країну відвойовувати треба, – написала артистка.

До речі, під цієї історією Наталка Карпа поділилася милим відео, де вона зі Златою співає свій хіт "А калина не верба". Фоловерів зворушив такий сімейний дует:

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Нагадаємо, чоловік Наталки, ветеран АТО Євген Тєрєхов зараз захищає Україну від російських загарбників.

Наталка Карпа з чоловіком та донькою
Наталка Карпа з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

До слова, пара познайомилася під час концерту артистки для ветеранів АТО. Стосунки Наталки та Євгена розвивалися стрімко. Вже за півтора місяця після знайомства військові зробив пропозицію співачці. У 2019 році у них народилась донечка.

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Зазначимо, торік Наталка Карпа зізнавалась, що вони з чоловіком пережили нелегкий етап у стосунках.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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