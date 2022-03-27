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Джамала эмоционально обратилась к россиянам: Лучше отсидеть два года, чем убивать

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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27 марта, 18:26
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Певица Джамала сейчас находится в Турции. Она активно дает интервью и рассказывает о российской агрессии
Джамала призвала российских и белорусских матерей не отпускать своих сыновей воевать
Джамала призвала российских и белорусских матерей не отпускать своих сыновей воевать / Фото: скриншот

Сначала войны певица Джамала успела выступить в Германии, Литве, Испании, Румынии. Певица собирает деньги для ВСУ, а также в западных СМИ рассказывает о происходящем и призывает помогать Украине. Победительница "Евровидения-2017" признается, она очень скучает по дому и хочет поскорее вернуться в родную страну. Артистка не сомневается, Украина победит.

Во время интервью Наталье Влащенко для YouTube-канала "Украина 24" Джамала призвала россиян не идти на войну.

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Вы сами не понимаете, за что вы воюете и что вы хотите доказать, показать или высказать своему правителю. Он использует вас как мясо. Лучше отсидеть два года за государственную измену – это гораздо лучше. Вы будете честнее перед своими детьми. Как вы будете потом им объяснять им, за что вы убили этого ребенка, которому было четыре года? За что вы убили эту женщину, которая была беременна на 8 месяце? За что вы убили женщину старушку, которой было 83 года? Вы будете объяснять это своими детям. Зачем вам это надо? Зачем вы идете на эту войну? Поэтому я считаю, что лучше все русские и белорусские мамы, которые слышите меня, вы можете это остановить! Вы должны это остановить! Вы не для этого рожали, ждали, любили и любите своих сыновей. Не для этого. Не для прихоти одного человека, который возомнил себе, что он царь – бог на этой земле, нет. Такого не может быть

Ранее Джамала обратилась к своим родным и друзьям из России, которые молчат о войне и не интересуются ею.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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