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Джамала емоційно звернулася до росіян: Краще відсидіти два роки, ніж убивати

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 березня, 18:26
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Співачка Джамала зараз перебуває у Туреччині. Вона активно дає інтерв'ю та розповідає про російську агресію
Джамала закликала російських та білоруських матерів не відпускати своїх синів воювати
Джамала закликала російських та білоруських матерів не відпускати своїх синів воювати / Фото: скріншот

Спочатку війни співачка Джамала встигла виступити у Німеччині , Литва, Іспанія, Румунія. Співачка збирає гроші для ЗСУ, а також у західних ЗМІ розповідає про те, що відбувається, та закликає допомагати Україні. Переможниця "Євробачення-2017" зізнається, вона дуже сумує за домом і хоче скоріше повернутися до рідної країни. Артистка не сумнівається, Україна переможе.

Під час інтерв'ю Наталі Влащенко для YouTube-каналу "Україна 24" Джамала закликала росіян не йти на війну.

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Ви самі не розумієте, за що ви воюєте і що ви хочете довести, показати чи висловити своєму правителю. Він використовує вас як м'ясо. Найкраще відсидіти два роки за державну зраду – це набагато краще. Ви будете чеснішими перед своїми дітьми. Як ви будете потім їм пояснювати їм, за що ви вбили цю дитину, якій було чотири роки? За що ви вбили цю жінку, яка вагітна на 8 місяці? За що ви вбили жінку стареньку, якій було 83 роки? Ви пояснюєте це своїми дітям. Навіщо вам це? Навіщо ви йдете на цю війну? Тому я вважаю, що краще за всі російські та білоруські мами, які чуєте мене, ви можете це зупинити! Ви маєте це зупинити! Ви не для цього народжували, чекали, любили та любите своїх синів. Не для цього. Не для забаганки однієї людини, яка уявила собі, що він цар – бог на цій землі, ні. Такого не може бути

Раніше Джамала звернулася до своїх рідних та друзів із Росії, які мовчать про війну і не цікавляться нею.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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