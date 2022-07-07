DZIDZIO мог и не родиться! Артист поделился шокирующей историей, что пережила его мама во время беременности

Михаил Хома (DZIDZIO) вспомнил, что перед мамой стоял непростой выбор – операция или аборт. Что случилось с Галиной Яновной и почему рождение певца оказалось очень тяжелым – узнайте в материале

DZIDZIO рассказал о героическом поступке мамы / Фото: instagram.com/dzidzio

У DZIDZIO очень теплые отношения с мамой Галиной Яновной, которая уже 22 года находится в Португалии. Певец ценит и любит самого родного человека в мире. Он благодарен ей за то, что она подарила ему жизнь. Однако, это было нелегко.

Оказывается, Михаил Хома мог не родиться! Такими откровениями музыкант поделился в интервью Дмитрию Гордону.

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Во время беременности сыном госпожа Галина сильно обожглась. Ей нужно было делать операцию по пересадке кожи, колоть обезболивающие препараты. А при беременности это противопоказано.

Я просто спрашивал у мамы, почему у нее такие ожоги на ногах. В мае 1983 года она разжигала огонь под кухней. А тогда надо было соляркой палить дрова, они так легче загорались. Мама перепутала и налила бензин. Он вспыхнул и перешел на синтетические штаны. Ее отправили в больницу. На руках у нее маленький ребенок, она с сестрой тогда была, – рассказал артист.

Михаил Хома ценит свою маму / Фото: instagram.com/dzidzio

Как поделился DZIDZIO, тогда мама не знала, что беременна им. Об этом уже сообщили ей врачи. Медики говорили женщине одно – нужно делать аборт.

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Бабушка и священник говорили, что нельзя. Мама была где-то посередине: слушала бабушку, немного врачей. До конца было неясно – выживет ли ребенок или нет. Говорили, что ребенок может родиться калекой из-за такого стресса. Мама дала мне жизнь. Я ей за это благодарен. Люблю, ценю. Она выбрала, в муках терпела, – поделился Хома.

Также певец рассказал, что отца Степана Алексеевича не стало, когда сыну было 13 лет.

Это была весна. Было очень холодно. Он простудил голову и умер. Мама должна была сама со всем справляться и выехала за границу, чтобы кормить меня и сестру, – добавил артист.

Отметим, Михаил Хома родился в 1983 году во Львовской области. Учился в музыкальной школе, Львовском музыкальном училище, а потом – в Киевском национальном университете культуры и искусств. В начале карьеры вместе с группой "Друзья" выступал на свадьбах и частных мероприятиях. В 2009-м он стал солистом группы DZIDZIO.

Напомним, ранее DZIDZIO рассказывал о мистическом сне, который приснился ему накануне полномасштабной войны.