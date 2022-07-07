DZIDZIO міг і не народитися! Артист поділився шокуючою історією, що пережила мама під час вагітності

У DZIDZIO дуже теплі стосунки з мамою Галиною Янівною, яка вже 22 роки перебуває у Португалії. Співак цінує та любить найріднішу людину в світі. Він вдячний їй за те, що вона подарувала йому життя. Однак це було нелегко.
Виявляється, Михайло Хома міг не народитись! Такими відвертостями музикант поділився в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Під час вагітності сином пані Галина сильно обпеклася. Їй потрібно було робити операцію з пересадки шкіри, колоти знеболювальні препарати. А при вагітності це протипоказано.
Я просто питав у мами, чому у неї такі опіки на ногах. У травні 1983 року вона розпалювала вогонь під кухнею. А тоді треба було соляркою палити дрова, вони так легше спалахували. Мама переплутала й налила бензин. Він спалахнув і перейшов на синтетичні штани. Її відправили до лікарні. На руках у неї маленька дитина, вона з сестрою тоді була, — розповів артист.
Як поділився DZIDZIO, тоді мама не знала, що вагітна ним. Про це вже повідомили їй лікарі. Медики казали жінці одне – треба робити аборт.
Бабуся та священник казали, що не можна. Мама була десь посередині: слухала бабусю, трохи лікарів. До кінця було неясно – чи виживе дитина чи ні. Говорили, що дитина може народитися калікою за такого стресу. Мама дала мені життя. Я їй за це вдячний. Люблю, ціную. Вона обрала, у муках терпіла, – поділився Хома.
Також співак розповів, що батька Степана Олексійовича не стало, коли сину було 13 років.
Це була весна. Було дуже холодно. Він простудив голову і помер. Тому мама мала давати собі якусь раду і виїхала за кордон, щоб годувати мене та сестру, – зазначив артист.
Зазначимо, Михайло Хома народився у 1983 році на Львівщині. Навчався у музичній школі, Львівському музичному училищі та Київському національному університеті культури та мистецтв. На початку кар'єри разом з гуртом "Друзі" виступав на весіллях та приватних заходах. У 2009-му він став солістом гурту DZIDZIO.
Нагадаємо, раніше DZIDZIO розповідав про містичний сон, який наснився йому напередодні повномасштабної війни.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"