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DZIDZIO міг і не народитися! Артист поділився шокуючою історією, що пережила мама під час вагітності

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 08:37
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Михайло Хома (DZIDZIO) пригадав, що перед мамою стояв непростий вибір – операція або аборт. Що трапилось з Галиною Янівною та чому народження співака виявилось надважким – дізнайтесь у матеріалі
DZIDZIO розповів про героїчний вчинок мами
DZIDZIO розповів про героїчний вчинок мами / Фото: instagram.com/dzidzio

У DZIDZIO дуже теплі стосунки з мамою Галиною Янівною, яка вже 22 роки перебуває у Португалії. Співак цінує та любить найріднішу людину в світі. Він вдячний їй за те, що вона подарувала йому життя. Однак це було нелегко.

Виявляється, Михайло Хома міг не народитись! Такими відвертостями музикант поділився в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Під час вагітності сином пані Галина сильно обпеклася. Їй потрібно було робити операцію з пересадки шкіри, колоти знеболювальні препарати. А при вагітності це протипоказано.

Я просто питав у мами, чому у неї такі опіки на ногах. У травні 1983 року вона розпалювала вогонь під кухнею. А тоді треба було соляркою палити дрова, вони так легше спалахували. Мама переплутала й налила бензин. Він спалахнув і перейшов на синтетичні штани. Її відправили до лікарні. На руках у неї маленька дитина, вона з сестрою тоді була, — розповів артист.

Михайло Хома цінує свою маму
Михайло Хома цінує свою маму / Фото: instagram.com/dzidzio

Як поділився DZIDZIO, тоді мама не знала, що вагітна ним. Про це вже повідомили їй лікарі. Медики казали жінці одне – треба робити аборт.

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Бабуся та священник казали, що не можна. Мама була десь посередині: слухала бабусю, трохи лікарів. До кінця було неясно – чи виживе дитина чи ні. Говорили, що дитина може народитися калікою за такого стресу. Мама дала мені життя. Я їй за це вдячний. Люблю, ціную. Вона обрала, у муках терпіла, – поділився Хома.

Також співак розповів, що батька Степана Олексійовича не стало, коли сину було 13 років.

Це була весна. Було дуже холодно. Він простудив голову і помер. Тому мама мала давати собі якусь раду і виїхала за кордон, щоб годувати мене та сестру, – зазначив артист.

Зазначимо, Михайло Хома народився у 1983 році на Львівщині. Навчався у музичній школі, Львівському музичному училищі та Київському національному університеті культури та мистецтв. На початку кар'єри разом з гуртом "Друзі" виступав на весіллях та приватних заходах. У 2009-му він став солістом гурту DZIDZIO.

Нагадаємо, раніше DZIDZIO розповідав про містичний сон, який наснився йому напередодні повномасштабної війни.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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