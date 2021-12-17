Экс-порноактриса из Холостяка Адель Асанти выходит замуж

Экс-участница реалити "Холостяк-11" Настя Распутина очень заинтриговала фолловеров радостным известием. Действительно ли бывшая актриса фильмов для взрослых выходит замуж?

Анастасия Распутина намекнула в Сети о помолвке. / Фото: instagram.com/adelasantyxx

Весной 2021 года Настя Распутина (псевдоним – Адель Асанти) участвовала в "Холостяке", где главным героем был Михаил Заливако. Девушка ненадолго осела в реалити и сама вскоре решила уйти из проекта из-за "токсической атмосферы".

Кстати, тогда Заливако выбрал в финале Анну Богдан, которая в этом году отмечала 30-летие.

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Теперь же Настя намекнула в Сети, что она…помолвлена! Впрочем, кто же стал ее избранником – остается загадкой.

Девушка опубликовала в Instagram фото десерта на тарелке, которую ей подали в ресторане. Там была и надпись из шоколада Happy Wedding (Счастливой свадьбы).

Фото: скриншот instagram/adelasantyxx

Девушка не прибегала к подробностям и даже не объяснила, что это все значит. Она только оставила эмодзи с кольцом и сердечком. Как говорится "очень интересно, но ничего не понятно".

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Впоследствии Распутина призналась для СМИ, что ей сделали предложение. По словам бывшей порноактрисы, она не раскрывает детали, "чтобы не сглазили".

Как известно, помолвка состоялась на райском острове Бали, где, скорее всего, отдыхает Распутина со своим женихом.

Адель Асанти (Анастасия) / Фото: instagram.com/adelasantyxx

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Отметим, что в посте Адель Асанти отметила российское event-агентство, которое устраивает свадьбы на этом острове. Возможно, именно эта организация помогла устроить помолвку или же займется подготовкой к предстоящему свадебному торжеству.

Фолловеры приветствовали Настю и пожелали ей большого счастья и любви:

Всего прекрасного.

Ничего себе, какая приятная новость. Счастья и огромной любви.

Серьезно? Ого, поздравляю.

Фото: скриншот instagram/adelasantyxx

Кратко о Насте Распутине

25-летняя девушка около четырех лет снималась в фильмах для взрослых под псевдонимом Адель Асанти. Она родом из города Каменское.

Девушка около четырех лет снималась в порно. / Фото: instagram.com/adelasantyxx

О ее личной жизни практически ничего не известно – девушка старательно это скрывает. Известно только, что мама работает сиделкой, а брат учится в школе.

Впервые она снялась в порно в 2018 году. В общем девушка сыграла более чем в 30 фильмах для взрослых. Интересно, что в 2020 году ее работа была номинирована на порнофестивале AVN AWARDS.

Кстати, недавно стало известно, что экс-участница "Блестящих" Ольга Орлова тайно вышла замуж. Как выглядит ее муж – смотрите здесь .