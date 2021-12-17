Експорноакторка з Холостяка Адель Асанті виходить заміж

Ексучасниця реаліті "Холостяк-11" Настя Распутіна неабияк заінтригувала фоловерів радісною звісткою. Чи справді колишня акторка фільмів для дорослих виходить заміж?

Анастасія Распутіна натякнула в Мережі про заручини. / Фото: instagram.com/adelasantyxx

Навесні 2021 року Настя Распутіна (псевдонім – Адель Асанті) брала участь у "Холостяку", де головним героєм був Михайло Заливако. Дівчина ненадовго там осіла і сама невдовзі вирішила піти з проєкту через "токсичну атмосферу".

До речі, тоді Заливако обрав у фіналі Анну Богдан, яка цьогоріч відзначала 30-річчя.

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Тепере же Настя натякнула у Мережі, що вона..заручилася! Втім, хто ж став її обранцем – залишається загадкою.

Дівчина опублікувала в Instagram фото десерту на тарілці, який їй подали в ресторані. Там був і напис з шоколаду Happy Wedding (Щасливого весілля).

Фото: скріншот instagram/adelasantyxx

Дівчина не вдавалась до подробиці і навіть не пояснила, що це все означає. Вона лише залишила емодзі з кільцем та сердечком. Як то кажуть "цікаво, але нічого не зрозуміло".

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Згодом Распутіна зізналася для ЗМІ, що їй таки освідчилися. За словами колишньої порноакторки, вона не розкриває деталі, "щоб не наврочили".

Як відомо, заручини відбулися на райському острові Балі, де, скоріше всього, відпочиває Распутіна зі своїм нареченим.

Адель Асанті (Анастасія) / Фото: instagram.com/adelasantyxx

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Зазначимо, що у дописі, Адель Асанті позначила російське event-агентство, яке відіграє весілля на цьому острові. Можливо, саме ця організація допомогла влаштувати заручини або ж займеться підготовкою до майбутного весільного торжества.

Фоловери привітали Настю та побажали їй великого щастя та кохання:

Усього найпрекраснішого.

Нічого собі, яка приємна новина. Щастя і величезного кохання.

Серйозно? Ого, вітаю.

Фото: скріншот instagram/adelasantyxx

Коротко про Настю Распутіну

25-річна дівчина близько чотирьох років знімалася в фільмах для дорослих під псевдонімом Адель Асанті. Вона родом із міста Кам'янське.

Дівчина близько чотирьох років знімалась у порно. / Фото: instagram.com/adelasantyxx

Про її особисте життя практично нічого не відомо – дівчина старанно це приховує. Відомо лише, що мама працює доглядальницею, а брат навчається у школі.

Вперше вона знялася у порно у 2018 році. Загалом дівчина зіграла у понад 30 фільмах для дорослих. Цікаво, що у 2020 році її роботу було номіновано на порнофестивалі AVN AWARDS.

До речі, нещодавно стало відомо, що екс-учасниця "Блестящих" Ольга Орлова таємно вийшла заміж. Як виглядає її чоловік – дивіться тут.