В Сеть слили записи настоящих голосов экс-участниц НеАнгелов – кто поет хуже? Голосование

Бывшие участницы группы "НеАнгелы" выпустили два сольных трека. Фанаты вновь восхищены звучанием их голосов, но, похоже, вокальные данные артисток не такие уж и сильные

Слава Каминская и Виктория Смеюха выпустили новые песни - какая станет хитом? / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Известный видеоблогер Ваня Рассел опубликовал в TikTok два ролика, на которых, предположительно, записано настоящее звучание голосов Славы и Вики.

Поклонники звезд разделились на два лагеря: одни ужаснулись вокалу артисток и заявили, что разочаровались в них, другие же убеждены, что это фейковые записи, а вживую все-таки они поют очень хорошо.

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Премьеры экс-НеАнгелов

Известные артистки никак не могут примириться. Конкуренция между ними возрастает – даже песни выпустили почти в один день.

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Похоже, репутация "абьюзера", которая у Каминской возникла после заявлений Виктории, ее не тревожит, а вовсе наоборот. Певица даже написала трек с таким названием, но предупредила, что в тексте говорится совсем о другом.

Виктория тоже решила порадовать поклонников. Буквально на следующий день она презентовала новую лирическую песню "Говори, что хочешь".

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Пока что артистка не раскрыла, кому адресованы строки. Однако, судя по названию, намек на случившийся конфликт все же есть.

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