Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022

Трек The Hardkiss

Наряд Тринчер

Курьез с Сарой

Фотошоп Чеховой

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

В Сеть слили записи настоящих голосов экс-участниц НеАнгелов – кто поет хуже? Голосование

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 13:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывшие участницы группы "НеАнгелы" выпустили два сольных трека. Фанаты вновь восхищены звучанием их голосов, но, похоже, вокальные данные артисток не такие уж и сильные
Слава Каминская и Виктория Смеюха выпустили новые песни - какая станет хитом?
Слава Каминская и Виктория Смеюха выпустили новые песни - какая станет хитом? / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Известный видеоблогер Ваня Рассел опубликовал в TikTok два ролика, на которых, предположительно, записано настоящее звучание голосов Славы и Вики.

@russellblog

!

-

Поклонники звезд разделились на два лагеря: одни ужаснулись вокалу артисток и заявили, что разочаровались в них, другие же убеждены, что это фейковые записи, а вживую все-таки они поют очень хорошо.

Реклама
@russellblog

! ?

Премьеры экс-НеАнгелов

Известные артистки никак не могут примириться. Конкуренция между ними возрастает – даже песни выпустили почти в один день.

Реклама

Похоже, репутация "абьюзера", которая у Каминской возникла после заявлений Виктории, ее не тревожит, а вовсе наоборот. Певица даже написала трек с таким названием, но предупредила, что в тексте говорится совсем о другом.

Виктория тоже решила порадовать поклонников. Буквально на следующий день она презентовала новую лирическую песню "Говори, что хочешь".

Реклама

Пока что артистка не раскрыла, кому адресованы строки. Однако, судя по названию, намек на случившийся конфликт все же есть.

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять