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У Мережу злили записи справжніх голосів екс-учасниць НеАнгелів – хто співає гірше? Голосування

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 13:12
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Колишні учасниці гурту "НеАнгели" випустили два сольні треки. Фанати знову захоплені звучанням їхніх голосів, але, схоже, вокальні дані артисток не такі вже й сильні
Слава Камінська та Вікторія Сміюха випустили нові пісні
Слава Камінська та Вікторія Сміюха випустили нові пісні / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Відомий відеоблогер Ваня Рассел опублікував у TikTok два ролики, на яких, ймовірно, записано справжнє звучання голосів Слави та Віки.

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Прихильники зірок розділилися на два табори: одні жахнулися від вокалу артисток і заявили, що розчарувалися в них, інші переконані, що це фейкові записи, а наживо все-таки вони співають дуже добре.

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Прем'єри екс-НеАнгелів

Відомі артистки ніяк не можуть змиритися. Конкуренція між ними зростає – навіть пісні випустили майже в один день.

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Схоже, репутація "аб'юзера", яка у Камінської виникла після заяв Вікторії, її не турбує, а навіть навпаки. Співачка написала трек з такою назвою, але попередила, що у тексті йдеться зовсім про інше.

Вікторія теж вирішила порадувати шанувальників. Буквально наступного дня вона презентувала нову ліричну пісню "Говори, що хочеш".

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Поки що артистка не розкрила, кому адресовано рядки. Проте, судячи з назви, натяк на конфлікт все ж таки є.

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