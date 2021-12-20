El Кравчук про догляд за собою: Не соромлюся говорити, що ходжу до косметологів

Знаменитий український співак El Кравчук розповів про стереотипи, пов'язані з доглядом за собою у чоловіків, про свою систему харчування та уколи краси

El Кравчук розповів про догляд за своєю шкірою та правила харчування / Фото: пресслужба

Не двилячись на те, що суспільство потроху позбавляється стереотипів, для когось дико бачити або чути про те, як чоловік користується кремом для обличчя або ходить на процедури, але не для El Кравчука, який раніше нагадав про себе незвичайним способом.

Легендарний артист дав інтерв'ю "Сьогодні", повна версія якого вийде трохи згодом. А поки що публікуємо фрагмент про догляд за собою.

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Як зізнався El Кравчук, він доглядає за своєю шкірою, стежить за харчуванням і займається спортом. 44-річний співак розповів про свою дієту та процедури у косметолога.

Дієта у мене називається "Первобутня" – уявіть, що люди їли десятки тисяч років тому – я намагаюся підлаштувати свій раціон з огляду на це. Тоді не було борошна? Все, значить хліб не їм. Були горіхи, ягоди, м'ясо, – ділиться El Кравчук.

El Кравчук розповів про звільнення за собою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Апаратна косметологія – це норма для Кравчука. Андрій (справжнє ім'я артиста – Ред.) ходить до фахівців, щоб підтримувати форму – наприклад, перед зйомками кліпу. До того ж, артистам, які часто носять грим, необхідно додатково стежити за шкірою.

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Я не соромлюся сказати, що я ходжу до косметологів, не часто, але періодично, коли необхідно сезонно. Наприклад, я знімаю кліп і до цієї події можу щось зробити, – каже співак.

Однак уколи, наприклад, ботоксом El Кравчук не робить для того, щоб зберегти міміку.

Якщо зроблю укол, це змінить мою міміку, це мені не підходить. Я не модель, щоб просто мовчки позувати. Сьогодні не обов'язково робити велику кількість уколів. Мезотерапію робив неодноразово, але це дуже боляче! Я сучасний чоловік, кремами для обличчя також користуюся. У нас така екологія, хочеться нормально почуватися! До цього не треба ставитися по-ханжому, – запевняє артист.

Якось El Кравчук потрапив до науково-дослідного інституту в місті Глухові, де є завод, який виготовляє косметичні засоби з коноплі та льону.

Я подумав: якщо буде у мене вільний час і можливість, я б підтримав подібне виробництво і із задоволенням зробив би для чоловіків щось (лінію косметики – Ред.). У чорній коробочці, щоб вони не соромилися (сміється).

Раніше El Кравчук розповів про реакції людей на його акцію у центрі Києва.