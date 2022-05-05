Это официально: Валерий Харчишин расстался с женой

В соцсети артист поделился новостями и расставил все точки над "і", чтобы избежать кривотолков о его личной жизни

Музыкант официально объявил о расставании с супругой Юлией / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

К сожалению, нет ничего вечного. И сегодня стало официально известно, что еще одна известная пара украинского шоу-бизнеса перестала существовать.

На своей странице в Facebook Валерий Харчишин дал комментарий об утраченной из-за действий рашистов недвижимости, а также сообщил, что они с супругой Юлей расстались:

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Должен объяснить кое-что для журналистов по поводу утраченного имущества. Да, я действительно потерял дом, который строил для семьи всю свою жизнь, вместе с домом, который построил для своих родителей. Не хочу жевать эту тему, но должен быть честным, прежде всего, перед самим собой. Там жили мои дети, там жила их мама и официальная жена Юля.

Валерий Харчишин / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Как и Дантес с Дорофеевой, фронтмен группы "Друка ріка" с женой расстались еще до войны.

К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел или имею (теперь не уверен в этом) другие отношения. Но я делал и буду делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить нашу победу и отстроить тот дом, чтобы мои дети имели свою Украину и им было куда вернуться. Чтобы они не потеряли это чувство "дома". И никакая дрянь не помешает мне это сделать. Благодарю за понимание.

Что стало причиной расставания пары, пока что неизвестно. Возможно, артист в будущем прояснит ситуацию.

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Валерий и Юлия были в браке с 2009 года / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Отметим, пара воспитывает троих сыновей.

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