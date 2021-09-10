Филимонов пропустил фотоколл Венецианского кинофестиваля, но в Италию прилетел

Сергею Филимонову, как подозреваемому в погроме Офиса президента, выезд за границу был запрещен. Но сегодня он сообщил на своей странице в Facebook, что прошел паспортный контроль в Европе.
Тем временем сегодня на Венецианском кинофестивале прошел фотоколл "Носорога", где присутствовали генпродюсер Денис Иванов, актер Евгений Черников, режиссер Олег Сенцов, актеры Алина Зевакова, Евгений Григорьев и Александр Рудинский.
Возможно, Сергей Филимонов, который снялся в "Носороге", успеет на красную дорожку.
О чем фильм "Носорог" Олега Сенцова?
Сюжет повествует о молодом парне, который попадает в криминальный мир. Герою предстоит столкнуться с драками, убийствами, потерей семьи и другими событиями, которые приводят его совершенно не туда, куда он ожидал. Несмотря на то, что жестокость была нормой в 90-х, оставалась и надежда, поэтому герой осознает свои ошибки прошлого и пытается их исправить.
Главные роли сыграли Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова.
Мировая премьера киноленты состоится в конкурсной секции Венецианского кинофестиваля – "Горизонты".
Смотрите трейлер фильма "Носорог":
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