Філімонов пропустив фотоколл Венеціанського кінофестивалю, та в Італію прилетів

В аеропорту "Бориспіль" Сергія Філімонова зняли з рейсу, тому він не зміг потрапити на вчорашній прес-показ фільму "Носоріг" про бурхливі 90-х в Україні. Сьогодні він прибув до Венеції

Сергій Філімонов не з'явилося на фотоколле Венеціанського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Сергію Филимонову, як підозрюваному в погромі Офісу президента, виїзд за кордон був заборонений. Та сьогодні він повідомив на своїй сторінці в Facebook, що пройшов паспортний контроль в Європі.

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Тим часом сьогодні на Венеціанському кінофестивалі пройшов фотоколл "Носорога", де були присутні генпродюсер Денис Іванов, актор Євген Черніков, режисер Олег Сенцов, актори Аліна Зевакова, Євген Григор'єв і Олександр Рудинський.

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Олександр Рудинський, Олег Сенцов, Аліна Зевакова, Євген Григор'єв та Євген Черніков / Фото: Getty Images

Можливо, Сергій Філімонов, який знявся в "Носорогу", встигне на червону доріжку.

Про що фільм "Носоріг" Олега Сенцова?

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Сюжет розповідає про молодого хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Герою доведеться зіткнутися з бійками, вбивствами, втратою сім'ї та іншими подіями, які приводять його абсолютно не туди, куди він очікував. Попри те, що жорстокість була нормою в 90-х, залишалася і надія, тому герой усвідомлює свої помилки минулого і намагається їх виправити.

Головні ролі зіграли Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова.

Світова прем'єра кінострічки відбудеться в конкурсній секції Венеційського кінофестивалю – "Горизонти".

Дивіться трейлер фільму "Носоріг":

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