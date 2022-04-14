Фронтмен Kalush Orchestra признался, как поступит в случае мобилизации

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что не намерен избегать мобилизации, но не уверен, что так принесет много пользы Украине

Лидер Kalush Orchestra заявил, что готов воевать / Фото: Instagram

Совсем скоро состоится песенный конкурс "Евровидение-2022", на котором Украину представит Kalush Orchestra. В интервью сайту "Сегодня" участники коллектива рассказали, что сейчас участие в конкурсе также важный аспект для нашей победы.

Но лидер группы Олег Псюк заявил, что в случае необходимости защищать страну он готов взять в руки оружие. Об этом музыкант рассказал в интервью "Слава+".

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При этом Олег уверен, что принесет гораздо больше пользы Украине, если будет продолжать свою музыкальную и волонтерскую деятельность.

Я готов, убегать не буду точно. Но, можно сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее стране, чем там со стволом буду. Потому что я даже в армии не служил, – поделился Псюк.

По словам музыканта, у него есть много знакомых, которых попросту не взяли в ряды армии из-за отсутствия боевого опыта.

Сейчас коллектив Kalush Orchestra занимается волонтерской деятельность и помогает собирать финансы на нужды украинской армии.

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Я считаю себя хорошим менеджером. Мы своей волонтерской организацией очень многое помогли. Считай, нас 35 человек и каждый день делаем минимум 8 единиц помощи, – рассказал лидер группы.

Ранее Kalush Orchestra заявили, что вживую выступят на Евровидении-2022.

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