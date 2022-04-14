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Фронтмен Kalush Orchestra признался, как поступит в случае мобилизации

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 09:17
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Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что не намерен избегать мобилизации, но не уверен, что так принесет много пользы Украине
Лидер Kalush Orchestra заявил, что готов воевать
Лидер Kalush Orchestra заявил, что готов воевать / Фото: Instagram

Совсем скоро состоится песенный конкурс "Евровидение-2022", на котором Украину представит Kalush Orchestra. В интервью сайту "Сегодня" участники коллектива рассказали, что сейчас участие в конкурсе также важный аспект для нашей победы.

Но лидер группы Олег Псюк заявил, что в случае необходимости защищать страну он готов взять в руки оружие. Об этом музыкант рассказал в интервью "Слава+".

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При этом Олег уверен, что принесет гораздо больше пользы Украине, если будет продолжать свою музыкальную и волонтерскую деятельность.

Я готов, убегать не буду точно. Но, можно сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее стране, чем там со стволом буду. Потому что я даже в армии не служил, – поделился Псюк.

По словам музыканта, у него есть много знакомых, которых попросту не взяли в ряды армии из-за отсутствия боевого опыта.

Сейчас коллектив Kalush Orchestra занимается волонтерской деятельность и помогает собирать финансы на нужды украинской армии.

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Я считаю себя хорошим менеджером. Мы своей волонтерской организацией очень многое помогли. Считай, нас 35 человек и каждый день делаем минимум 8 единиц помощи, – рассказал лидер группы.

Ранее Kalush Orchestra заявили, что вживую выступят на Евровидении-2022.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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