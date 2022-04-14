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Фронтмен Kalush Orchestra зізнався, як вчинить у разі мобілізації

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 09:17
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Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що не має наміру уникати мобілізації, але не впевнений, що так принесе багато користі Україні
Лідер Kalush Orchestra заявив, що готовий воювати
Лідер Kalush Orchestra заявив, що готовий воювати / Фото: Instagram

Незабаром відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2022", на якому Україну представить Kalush Orchestra. В інтерв'ю сайту "Сегодня" учасники колективу розповіли, що зараз участь у конкурсі також є важливим аспектом для нашої перемоги.

Але лідер гурту Олег Псюк заявив, що у разі потреби захищати країну він готовий взяти до рук зброю. Про це музикант розповів в інтерв'ю "Слава+".

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При цьому Олег упевнений, що принесе набагато більше користі Україні, якщо продовжуватиме свою музичну та волонтерську діяльність.

Я готовий, тікати не буду точно. Але, можна сказати, що я точно на своєму місці зараз корисніший країні, ніж там зі стволом буду. Тому що я навіть у армії не служив, – поділився Псюк.

За словами музиканта, у нього є багато знайомих, яких просто не взяли до лав армії через відсутність бойового досвіду.

Наразі колектив Kalush Orchestra займається волонтерською діяльністю та допомагає збирати фінанси на потреби української армії.

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Я вважаю себе добрим менеджером. Ми своєю волонтерською організацією дуже багато допомогли. Вважай, нас 35 людей і щодня робимо щонайменше 8 одиниць допомоги, – розповів лідер групи.

Раніше Kalush Orchestra заявили, що наживо виступлять на Євробаченні-2022.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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