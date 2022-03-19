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Главный конкурент Арестовича и Кима! Все, что известно о спикере СБУ Артеме Дехтяренко

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19 марта, 14:29
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Теперь сердца всех украинок покоряют не голливудские актеры, а украинские политики и бойцы ВСУ. Новым крашем стал спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко
Артем Дехтяренко - новый краш
Артем Дехтяренко - новый краш / Фото: Facebook

У Алексея Арестовича и Виталия Кима, которые за считаные дни пленили сердца миллионов украинок, появился конкурент. Еще одним секс-символом стал Артем Дехтяренко, который сейчас занимает пост пресс-секретаря СБУ.

Молодой журналист мало говорит о себе и почти не делится личным контентом в социальных сетях. Сайт "Сегодня" решил рассказать читательницам все, что известно о секси-спикере.

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Журналистская деятельность

Артем Дехтяренко родился 2 ноября 1990 года в городе Черновцы. Поле получения высшего образования стал работать журналистом.

Дехтяренко проработал в качестве корреспондента в нескольких изданиях, такие как "Апостроф" и "Коммерсантъ-Украина".

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В 2016 году журналист начал работать в пресс-службе Кабинета министров и Офиса премьер-министра, тогда еще Владимира Гройсмана.

Политическая карьера

После работы в пресс-службе карьера Дехтяренко пошла вверх, и от референта он смог вырасти до заведующего отделом взаимодействия в сфере публичных коммуникаций.

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Спустя 3 года, в 2019 году, он даже баллотировался от политической партии Гройсмана.

Карьера депутата не сложилась, а вот быть хорошим спикером Дехтяренко удается. С 2019 года он работал в Министерстве социальной политики, затем работал советником в Минздраве у Ильи Емца, а позже – у Максима Степанова.

В 2021 году Дехтяренко был назначен руководителем пресс-службы Службы безопасности Украины.

Личная жизнь Артема Дехтяренко

Сейчас всех девушек интересует более важный вопрос – женат ли Дехтяренко?

Свою личную жизнь журналист тщательно скрывает от посторонних глаз. На его страницах в соцсетях вы не увидите милых фото с супругой, исключительно деловой контент.

Однако, как можно заменить, на безымянном пальце у Дехтяренко имеется кольцо. Поэтому можем предположить, что его сердце занято.

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спикерСБУ
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