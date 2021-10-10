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Григорий Решетник поделился трогательным архивным фото с супругой в честь годовщины свадьбы

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
10 октября, 20:55
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Известный украинский телеведущий женился на своей супруге Кристине ровно 11 лет назад – 10 октября 2010 года. Кристина тоже поделилась кадром со свадьбы
Григорий Решетник показал архивное фото со свадьбы
Григорий Решетник показал архивное фото со свадьбы / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник, который в ноябре прошлого года в третий раз стал отцом, показал, как они с супругой выглядели 11 лет назад в день свадьбы.

Григорий трогательной подписал снимок в Instagram:

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10.10.10 – незабываемый день. Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших детей! Люблю еще сильнее! И это – только начало.

Григорий Решетник с супругой Кристиной в день их свадьбы, 10 октября 2010 года
Григорий Решетник с супругой Кристиной в день их свадьбы, 10 октября 2010 года / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

На своей странице в Instagram Кристина опубликовала еще одно фото, на котором Григорий нежно ее целует.

Григорий Решетник с супругой Кристиной в день их свадьбы
Григорий Решетник с супругой Кристиной в день их свадьбы / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы, провели этот осенний день в любви и невероятном счастье. Любимый, второе фото – прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться, – подписала снимок Кристина.

Она также добавила семейный кадр с Григорием и из сыновьями – Александром, Дмитрием и Иваном.

Григорий и Кристина Решетник с сыновьями
Григорий и Кристина Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий и Кристина воспитывают троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Младший сын пары родился в ноябре прошлого года.

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Григорий Решетник с супругой Кристиной и сыновьями – Дмитрием, Иваном и Александром
Григорий Решетник с супругой Кристиной и сыновьями – Дмитрием, Иваном и Александром / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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