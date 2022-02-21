Холостячка Злата Огневич прикрыла оголенную грудь букетом цветов

Все еще холостячка Злата Огневич взбудоражила поклонников новым образом в откровенной фотосессии – исполнительница прикрыла грудь нежными лилиями

Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зла Огневич любит приковывать к себе восхищенные взгляды поклонников. Один из них несколько лет преследовал певицу, но, к счастью, уже привлечен к ответственности.

На этот раз Огневич снялась в очень откровенной фотосессии, в которой примерила нетипичный для себя образ. Исполнительница сделала африканские косички и позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее огромным букетом белых лилий.

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Злата Огневич прикрыла грудь букетом лилий / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Люблю спонтанные съёмки! Когда есть классная идея и команда, которую совершенно не знаю, но внутренние хочу довериться, – написала под серией фото Злата.

Злата Огневич в откровенной фотосессии / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Съемка получилась очень чувственной и вызвала восторг среди поклонников исполнительницы. Фанаты отметили, что Злате очень идет образ с африканскими косичками.

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"Как красиво! и как тебе идут эти косички!"

"Какая роскошь"

"Отличные и нежные фотографии! и отличные слова!"

"Красотка! Фотосессия "

Скриншот – instagram.com/zlata.ognevich

Несмотря на множественные комплименты от мужчин и участие в реалити-шоу, Злата Огневич по-прежнему холостячка и только ищет своего идеального мужчину.

Ранее Злата Огневич рассказала "Сегодня", как ощущает себя без отношений и справляется с одиночеством.