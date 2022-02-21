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Холостячка Злата Огневич прикрыла оголенную грудь букетом цветов

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 18:50
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Все еще холостячка Злата Огневич взбудоражила поклонников новым образом в откровенной фотосессии – исполнительница прикрыла грудь нежными лилиями
Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии
Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зла Огневич любит приковывать к себе восхищенные взгляды поклонников. Один из них несколько лет преследовал певицу, но, к счастью, уже привлечен к ответственности.

На этот раз Огневич снялась в очень откровенной фотосессии, в которой примерила нетипичный для себя образ. Исполнительница сделала африканские косички и позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее огромным букетом белых лилий.

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Злата Огневич прикрыла грудь букетом лилий
Злата Огневич прикрыла грудь букетом лилий / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Люблю спонтанные съёмки! Когда есть классная идея и команда, которую совершенно не знаю, но внутренние хочу довериться, – написала под серией фото Злата.

Злата Огневич в откровенной фотосессии
Злата Огневич в откровенной фотосессии / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Съемка получилась очень чувственной и вызвала восторг среди поклонников исполнительницы. Фанаты отметили, что Злате очень идет образ с африканскими косичками.

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  • "Как красиво! и как тебе идут эти косички!"
  • "Какая роскошь"
  • "Отличные и нежные фотографии! и отличные слова!"
  • "Красотка! Фотосессия"
Скриншот – instagram.com/zlata.ognevich

Несмотря на множественные комплименты от мужчин и участие в реалити-шоу, Злата Огневич по-прежнему холостячка и только ищет своего идеального мужчину.

Ранее Злата Огневич рассказала "Сегодня", как ощущает себя без отношений и справляется с одиночеством.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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