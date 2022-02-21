Холостячка Злата Огневич прикрыла оголенную грудь букетом цветов

Зла Огневич любит приковывать к себе восхищенные взгляды поклонников. Один из них несколько лет преследовал певицу, но, к счастью, уже привлечен к ответственности.
На этот раз Огневич снялась в очень откровенной фотосессии, в которой примерила нетипичный для себя образ. Исполнительница сделала африканские косички и позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее огромным букетом белых лилий.
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Люблю спонтанные съёмки! Когда есть классная идея и команда, которую совершенно не знаю, но внутренние хочу довериться, – написала под серией фото Злата.
Съемка получилась очень чувственной и вызвала восторг среди поклонников исполнительницы. Фанаты отметили, что Злате очень идет образ с африканскими косичками.
- "Как красиво! и как тебе идут эти косички!"
- "Какая роскошь"
- "Отличные и нежные фотографии! и отличные слова!"
- "Красотка! Фотосессия"
Несмотря на множественные комплименты от мужчин и участие в реалити-шоу, Злата Огневич по-прежнему холостячка и только ищет своего идеального мужчину.
Ранее Злата Огневич рассказала "Сегодня", как ощущает себя без отношений и справляется с одиночеством.