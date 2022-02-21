Холостячка Злата Огнєвіч прикрила оголені груди букетом квітів

Зла Огнєвіч любить приковувати себе захоплені погляди шанувальників. Один із них кілька років переслідував співачку, але, на щастя, вже притягнуто до відповідальності .
Цього разу Огнєвіч знялася у дуже відвертій фотосесії, де приміряла нетиповий для себе образ. Виконавиця зробила африканські кіски і позувала з голими грудьми, прикривши її величезним букетом білих лілій.
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Люблю спонтанні зйомки! Коли є класна ідея та команда, яку зовсім не знаю, але внутрішні хочу довіритись, – написала під серією фото Злата.
Зйомка вийшла дуже чуттєвою та викликала захоплення серед шанувальників виконавиці. Фанати зазначили, що Златі дуже йде образ із африканськими кісками.
- "Як гарно! і як тобі йдуть ці кіски!"
- "Яка розкіш"
- "Відмінні та ніжні фотографії! та відмінні слова!"
- "Красуня! Фотосесія "
Незважаючи на множинні компліменти від чоловіків та участь у реаліті-шоу, Злата Огнєвіч, як і раніше, холостячка і лише шукає свого ідеального чоловіка.
Раніше Злата Огнєвіч розповіла "Сегодня", як почувається без стосунків та справляється з самотністю .