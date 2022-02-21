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Холостячка Злата Огнєвіч прикрила оголені груди букетом квітів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 18:50
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Все ще холостячка Злата Огнєвіч розбурхала шанувальників новим образом у відвертій фотосесії – виконавиця прикрила груди ніжними ліліями
Злата Огнєвіч знялася у відвертій фотосесії
Злата Огнєвіч знялася у відвертій фотосесії / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зла Огнєвіч любить приковувати себе захоплені погляди шанувальників. Один із них кілька років переслідував співачку, але, на щастя, вже притягнуто до відповідальності .

Цього разу Огнєвіч знялася у дуже відвертій фотосесії, де приміряла нетиповий для себе образ. Виконавиця зробила африканські кіски і позувала з голими грудьми, прикривши її величезним букетом білих лілій.

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Злата Огневич прикрила груди букетом лілій
Злата Огневич прикрила груди букетом лілій / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Люблю спонтанні зйомки! Коли є класна ідея та команда, яку зовсім не знаю, але внутрішні хочу довіритись, – написала під серією фото Злата.

Злата Огневич у відвертій фотосесії
Злата Огневич у відвертій фотосесії / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зйомка вийшла дуже чуттєвою та викликала захоплення серед шанувальників виконавиці. Фанати зазначили, що Златі дуже йде образ із африканськими кісками.

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  • "Як гарно! і як тобі йдуть ці кіски!"
  • "Яка розкіш"
  • "Відмінні та ніжні фотографії! та відмінні слова!"
  • "Красуня! Фотосесія "
Скріншот – instagram.com/zlata.ognevich

Незважаючи на множинні компліменти від чоловіків та участь у реаліті-шоу, Злата Огнєвіч, як і раніше, холостячка і лише шукає свого ідеального чоловіка.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла "Сегодня", як почувається без стосунків та справляється з самотністю .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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