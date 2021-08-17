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Ирина Билык никогда не считала себя красивой – признание певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
17 августа, 14:54
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Популярная певица Ирина Билык решила на страничке Instagram поговорить с поклонниками о своей внешности
Ирина Билык рассказала, как относится к своей внешности
Ирина Билык рассказала, как относится к своей внешности / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

После развода с супругом Ирина Билык решила поделиться с поклонниками откровенным признанием. Популярная певица рассказала, что никогда не считала себя красивой.

Мне очень часто говорят что я красивая, а я никогда так не считала ...Что это? Комплексы из детства или последствия неудачных отношений с бывшими? – написала Ирина в Instagram.

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Ирина Билык сделала признание о своей внешности
Ирина Билык сделала признание о своей внешности / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях многие стали поддерживать певицу. Поклонники написали много хороших слов в адрес Ирины Билык.

  • "Вы очень красивая. И внешне и внутренне. Ваши песни и доброе сердце – вот самая главная ваша красота! Вы очень женственная!"
  • "Вы очень красивая и сексуальная женщина. Талантливая певица и композитор. Обожаю вас"
  • "Ирина, вы красавица с красивой, светлой и доброй душой"

/ Фото: instagram.com/bilyk_iryna

/ Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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/ Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык о своих пластических операциях

В одном из своих интервью Ирина Билык призналась, что на первые изменения во внешности решилась в 30 лет. Певица делала пластические операции, так как у нее были очень нависшие глаза. Ей казалось, что они выглядели, как-будто она постоянно плачет. Одной операцией Ирина Билык не ограничилась. Певица делала ринопластику и подтяжку лица.

Ирина Билык до и после пластических операций
Ирина Билык до и после пластических операций / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Смотрите интервью Ирины Билык для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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