Ирина Билык никогда не считала себя красивой – признание певицы

После развода с супругом Ирина Билык решила поделиться с поклонниками откровенным признанием. Популярная певица рассказала, что никогда не считала себя красивой.
Мне очень часто говорят что я красивая, а я никогда так не считала ...Что это? Комплексы из детства или последствия неудачных отношений с бывшими? – написала Ирина в Instagram.
В комментариях многие стали поддерживать певицу. Поклонники написали много хороших слов в адрес Ирины Билык.
- "Вы очень красивая. И внешне и внутренне. Ваши песни и доброе сердце – вот самая главная ваша красота! Вы очень женственная!"
- "Вы очень красивая и сексуальная женщина. Талантливая певица и композитор. Обожаю вас"
- "Ирина, вы красавица с красивой, светлой и доброй душой"
Ирина Билык о своих пластических операциях
В одном из своих интервью Ирина Билык призналась, что на первые изменения во внешности решилась в 30 лет. Певица делала пластические операции, так как у нее были очень нависшие глаза. Ей казалось, что они выглядели, как-будто она постоянно плачет. Одной операцией Ирина Билык не ограничилась. Певица делала ринопластику и подтяжку лица.
Смотрите интервью Ирины Билык для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":
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