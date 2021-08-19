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Ирина Федишин в бикини "повеселилась", лежа на супруге на пляже в Болгарии: фото

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 августа, 20:30
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Звездная украинская пара – Ирина Федишин и ее супруг, продюсер Виталий Човнык – отправились в Болгарию наслаждаться медовым месяцем. Новые пляжные фото влюбленных впечатлили поклонников
Ирина Федишин и Виталий Човнык отпраздновали 15-летнюю годовщину брака
Ирина Федишин и Виталий Човнык отпраздновали 15-летнюю годовщину брака / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин, которая к 15-летию супружеской жизни с Виталием Човныком записала музыкальный дуэт, поделилась эффектными кадрами у моря. Артистка позировала, лежа на своем супруге, в то время как он делал селфи и улыбался.

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Серию фото, на которых Виталий и Ирина "немного повеселились", артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Наш медовый 15-й год. P.s.: немного повеселились на фото... – написала певица.

Ирина Федишин и Виталий Човнык
Ирина Федишин и Виталий Човнык / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники с восторгом отреагировали на фотосессию и пожелали паре долгой счастливой любви.

Певица Ирина Федишин и продюсер Виталий Човнык на пляже в Болгарии
Певица Ирина Федишин и продюсер Виталий Човнык на пляже в Болгарии / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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На крайнем фото Ирина Федишин поцеловала супруга.

Ирина Федишин показала поцелуй с супругом
Ирина Федишин показала поцелуй с супругом / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Кстати, прошлой зимой Виталий Човнык и Ирина Федишин приобрели апартаменты на берегу моря в Болгарии. Правда, вскоре супруги продали квартиру.

Узнайте в ролике, почему Ирине Федишин пришлось продать жилье:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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