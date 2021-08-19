Ирина Федишин в бикини "повеселилась", лежа на супруге на пляже в Болгарии: фото

Певица Ирина Федишин, которая к 15-летию супружеской жизни с Виталием Човныком записала музыкальный дуэт, поделилась эффектными кадрами у моря. Артистка позировала, лежа на своем супруге, в то время как он делал селфи и улыбался.
Серию фото, на которых Виталий и Ирина "немного повеселились", артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Наш медовый 15-й год. P.s.: немного повеселились на фото... – написала певица.
Поклонники с восторгом отреагировали на фотосессию и пожелали паре долгой счастливой любви.
На крайнем фото Ирина Федишин поцеловала супруга.
Кстати, прошлой зимой Виталий Човнык и Ирина Федишин приобрели апартаменты на берегу моря в Болгарии. Правда, вскоре супруги продали квартиру.
Узнайте в ролике, почему Ирине Федишин пришлось продать жилье:
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